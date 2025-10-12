A Tudor non serve: rescinde con la Juve, ha già un club per gennaio

I bianconeri stanno pensando di liberare il giocatore a titolo gratuito per risparmiare sull’ingaggio fino al 2027

Come tutte le squadre impegnate nelle coppe europee, la Juventus è attesa da un vero e proprio tour de force dopo la sosta per le Nazionali. Sette partite in tre settimane tra Serie A e Champions League che nel bene o nel male indirizzeranno la stagione dei bianconeri. Igor Tudor finora ha fatto ruotare molto i calciatori in rosa, specie nel reparto offensivo.

Per molti quello della Vecchia Signora è il miglior attacco in Italia. In pochi possono vantare un sestetto di tutti nazionali come quello juventino: da David a Yildiz passando per Conceicao e Openda fino a Vlahovic e Zhegrova. In realtà, però, la rosa bianconera vanta sette attaccanti e non sei. C’è anche Arkadiusz Milik, tornato finalmente ad allenarsi.

Calciomercato Juventus, per Milik c’è il Trabzonspor

La scorsa estate il centravanti polacco ha rinnovato il suo contratto, spalmando l’ingaggio su due stagione e portando la scadenza al 2027. Ma finora non ha mai visto il campo e Tudor non sembra intenzionato a puntare su di lui. Ecco perché si valuta una cessione a gennaio, ma chi è disposto a spendere soldi per il suo cartellino?

Probabilmente nessuno, per questo avanza l’ipotesi di un possibile prestito gratuito o persino la rescissione del contratto di Milik. In tal modo la Juve risparmierebbe i quasi 5 milioni di euro lordi che deve pagare al bomber polacco, il quale non rimarrebbe senza squadra. In Turchia sostengono che il Trabzonspor sia ancora interessato a prendere l’ex Napoli a titolo gratuito.