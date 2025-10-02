DIRETTA Tutte le notizie del 2 ottobre LIVE

Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato e sulle partite delle squadre di Serie A ed estere in Europa
Si è chiusa la due giorni di Champions per le italiane, con il Napoli che l’ha spuntata in qualche modo con lo Sporting e la Juve che invece viene beffata all’ultimo in casa del Villarreal. I bianconeri hanno solamente 2 punti in 2 partite e devono soprattutto analizzare a fondo gli aspetti negativi.
Sul post Champions, l’Europa League e non solo vi terremo aggiornati costantemente, con tutte le ultime notizie dai campi e anche con le news di calciomercato che, sotto traccia, tengono sempre banco.
Juve-Milan, nodo infortunati: la situazione
La Juve è in difficoltà. Dopo il pareggio subito nel finale dal Villarreal, ora deve fare i conti con gli infortunati in vista del Milan. Bremer e Thuram sono i nomi da tenere sotto osservazione, entrambi out in Champions Tudor spera di recuperarli, aspettando anche novità su Cabal. Il Milan invece rischia di perdere Tomori.