DIRETTA Tutte le notizie del 2 ottobre LIVE

Si è chiusa la due giorni di Champions per le italiane, con il Napoli che l’ha spuntata in qualche modo con lo Sporting e la Juve che invece viene beffata all’ultimo in casa del Villarreal. I bianconeri hanno solamente 2 punti in 2 partite e devono soprattutto analizzare a fondo gli aspetti negativi.

Sul post Champions, l’Europa League e non solo vi terremo aggiornati costantemente, con tutte le ultime notizie dai campi e anche con le news di calciomercato che, sotto traccia, tengono sempre banco.

