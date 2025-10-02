Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Prima gioia per Piccoli e Ndour: sorriso viola, Pioli torna a vincere

Foto dell'autore

Conference League, prima vittoria nella prima gara per la Fiorentina: i toscani tornano alla vittoria

Con i primi gol in maglia viola di Roberto Piccoli e Cher Ndour, la Fiorentina torna a vincere e a sorridere dopo un inizio di campionato e di stagione decisamente complicato.

Esultanza per il gol di Piccoli
Esultanza per il gol di Piccoli (LaPresse) – calciomercato.it

Al momento infatti le prime vittorie della seconda gestione Pioli sono arrivate soltanto in Conference League. Contro i cechi del Sigma Olomouc basta una rete per tempo, la prima del numero 91 e per il centrocampista classe 2004 per conquistare il primo successo nella prima giornata della League Phase di Conference League. Il gol di Piccoli arriva nel momento più complesso del primo tempo. Il centravanti sfrutta un colpo di testa di Ndour e firma il vantaggio. Pochi minuti dopo prima Piccoli sfiora il raddoppio, poi la traversa salva i cechi dal tiro-cross di Ranieri.

Nella ripresa la prima occasione capita agli ospiti, ma De Gea respinge. Piccoli ha una chance in contropiede, ma il suo tiro viene respinto, idem Fazzini. Nessuno però può nulla sul gran destro di Ndour dal limite a pochi secondi dalla fine: la palla tocca il palo e finisce in rete per il definitivo 2-0.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie