Prima gioia per Piccoli e Ndour: sorriso viola, Pioli torna a vincere

Conference League, prima vittoria nella prima gara per la Fiorentina: i toscani tornano alla vittoria

Con i primi gol in maglia viola di Roberto Piccoli e Cher Ndour, la Fiorentina torna a vincere e a sorridere dopo un inizio di campionato e di stagione decisamente complicato.

Al momento infatti le prime vittorie della seconda gestione Pioli sono arrivate soltanto in Conference League. Contro i cechi del Sigma Olomouc basta una rete per tempo, la prima del numero 91 e per il centrocampista classe 2004 per conquistare il primo successo nella prima giornata della League Phase di Conference League. Il gol di Piccoli arriva nel momento più complesso del primo tempo. Il centravanti sfrutta un colpo di testa di Ndour e firma il vantaggio. Pochi minuti dopo prima Piccoli sfiora il raddoppio, poi la traversa salva i cechi dal tiro-cross di Ranieri.

Nella ripresa la prima occasione capita agli ospiti, ma De Gea respinge. Piccoli ha una chance in contropiede, ma il suo tiro viene respinto, idem Fazzini. Nessuno però può nulla sul gran destro di Ndour dal limite a pochi secondi dalla fine: la palla tocca il palo e finisce in rete per il definitivo 2-0.