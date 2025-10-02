Serie A, gli arbitri della sesta giornata: scelta a sorpresa per Juve-Milan

Il designatore Rocchi affida il big match di Torino a Guida, mentre l’altra super sfida tra Fiorentina e Roma sarà diretta da Colombo
Sono stati designati gli arbitri della sesta giornata del campionato di Serie A che prenderà il via venerdì con l’anticipo tra Verona e Sassuolo affidato a Fourneau. Quattro gare in programma sabato, tra le quali spiccano i derby lombardi tra Inter e Cremonese e tra Atalanta e Como, diretti rispettivamente da Feliciani e Zufferli.
Ma il clou è in programma domenica: nel pomeriggio la Roma fa visita alla Fiorentina, super sfida per il quale è stato scelto Colombo. In serata invece il big match tra Juventus e Milan che Rocchi ha deciso di affidare a Guida a sorpresa. Il fischietto di Torre Annunziata, reduce dalla lunga trasferta kazaka in Champions per Kairat Almaty-Real Madrid, finora aveva diretto una sola gara in Serie A, quella di fine agosto tra Cremonese e Sassuolo. Ecco tutti gli accoppiamenti:
VERONA – SASSUOLO Venerdì 03/10 h. 20.45
FOURNEAU
IMPERIALE – REGATTIERI
IV: MARCHETTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
LAZIO – TORINO Sabato 04/10 h. 15.00
PICCININI
CAPALDO – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: CHIFFI
PARMA – LECCE Sabato 04/10 h. 15.00
DOVERI
BERTI – BIANCHINI
IV: CALZAVARA
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
INTER – CREMONESE Sabato 04/10 h. 18.00
FELICIANI
LO CICERO – POLITI
IV: RAPUANO
VAR: GARIGLIO
AVAR: DI BELLO
ATALANTA – COMO
ZUFFERLI
PRETI – LUCIANI
IV: ZANOTTI
VAR: MARINI
AVAR: MAGGIONI
UDINESE – CAGLIARI h. 12.30
ARENA
BACCINI – CECCON
IV: MUCERA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PRONTERA
BOLOGNA – PISA h. 15.00
ABISSO
VECCHI – DI GIOIA
IV: COLLU
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VOLPI
FIORENTINA – ROMA h. 15.00
COLOMBO
PERROTTI – MORO
IV: MASSIMI
VAR: CHIFFI
AVAR: GARIGLIO
NAPOLI – GENOA h. 18.00
LA PENNA
PASSERI – TRINCHIERI
IV: GALIPO’
VAR: PEZZUTO
AVAR: SOZZA
JUVENTUS – MILAN h. 20.45
GUIDA
COLAROSSI – ROSSI C.
IV: AYROLDI
VAR: DI BELLO
AVAR: GHERSINI