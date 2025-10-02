Atalanta
Rimpianto Juve dopo la beffa di Champions: “Non era nelle grazie di Tudor”

Svelato un retroscena di mercato dell’ultima estate: dirigenza e allenatore hanno chiuso al ritorno in bianconero

La Juventus non sa più vincere e impatta anche nella trasferta di Champions League sul campo dell’ostico Villarreal.

Tudor e la scelta su Renato Veiga
Quarto pareggio consecutivo per la squadra bianconera, il secondo in altrettante gare stagionali in Europa dopo il ‘folle’ 4-4 casalingo di due settimane fa contro il Borussia Dortmund. Juve ancora sulle montagne russe e beffata al 90′ dall’incornata dell’ex Renato Veiga.

Igor Tudor finisce sotto accusa per le scelte di formazione e i cambi nel finale, oltre alla gestione farraginosa dell’intera partita. Alla ‘Vecchia Signora’ non sono bastati gli squilli di Gatti e Conceicao, con quest’ultimo che ha dato la scossa alla Juventus nel secondo tempo.

Calciomercato Juventus, l’ex Renato Veiga ‘mollato’ anche da Tudor

Se Conceicao brilla e salva Tudor, di certo non si può dire lo stesso di Koopmeiners e Jonathan David. L’olandese e il nuovo acquisto sono stati i due peggiori in campo a Villarreal e ancora una volta non hanno lasciato il segno.

Veiga durante un riscaldamento
Se il ritorno di Conceicao si è rivelato un affare azzeccato, diversa è invece la situazione di David che al momento non ha reso secondo le attese. Chi invece non è stato preso in considerazione è Renato Veiga, ieri sera giustiziere della ‘Vecchia Signora’. Comolli e la nuova dirigenza – a differenza di Giuntoli – hanno deciso di non puntare sul portoghese, senza affondare il colpo quindi per ripotarlo a Torino. Veiga alla fine si è accasato per circa 30 milioni di euro al Villarreal e nella notte di Champions si è fatto rimpiangere dalla Juve. 

Sul mancato ritorno alla Continassa del difensore ex Chelsea, il quotidiano ‘Repubblica’ svela un altro retroscena. Oltre ai dirigenti bianconeri, Renato Veiga non rientrava neanche nelle grazie di Tudor. Il tecnico non ha spinto così per riavere il centrale lusitano, che a giugno prima del Mondiale per Club aveva lasciato dopo soli 6 mesi di prestito la Juventus. 

