Disastro David, Conceicao salva Tudor: le due facce del mercato della Juve

L’attaccante canadese non punge e insieme a Koopmeiners continua a deludere, mentre il ‘folletto’ lusitano cambia il volto della Juventus con il suo ingresso in campo

Juventus ancora troppo altalenante e bloccata sul pari anche dal Villarreal nel secondo match stagionale in Champions League.

Bianconeri beffati al 90’ dall’ex Renato Veiga, che ha trafitto Perin per il 2-2 finale dopo la rimonta della ‘Vecchia Signora’ grazie alla rovesciata di Gatti e alla zampata del subentrato Conceicao. La Juve non riesce più a vincere e colleziona il quarto pareggio consecutivo tra campiona e coppa.

Domenica sera all’Allianz Stadium arriverà il Milan capolista degli ex Allegri e Rabiot, scoglio già delicato per la truppa allenata da Igor Tudor. Sul banco degli imputati finisce proprio il tecnico croato: squadra con poca identità e in balia degli eventi, con diverse scelte (iniziali e a gara in corso) che non hanno certamente convinto.

Non solo Koopmeiners: delude anche David. Conceicao brilla e cambia la Juventus

Ad iniziare dalla conferma di Teun Koopmeiners, che aveva dato qualche timido segnale di ripresa nella sfida di sabato con l’Atalanta. L’olandese resta un fantasma in campo, lontano parente dal giocatore a tutto campo ammirato con la casacca della ‘Dea’.

‘Koop’ continua a deludere in qualsiasi ruolo e gli appelli per lui stanno per finire malgrado la fiducia di Tudor. Un altro oggetto misterioso alla Continassa è Jonathan David, che finora non ha impattato con la nuova realtà bianconera. A parte il gol all’esordio con il Parma, il canadese ha deluso e contro il Villarreal ha dilapidato due facili occasioni che avrebbero consegnato la vittoria alla Juve. David sta faticando più del dovuto ad ambientarsi e già sorgono i primi interrogativi sul suo acquisto.

Al contrario, chi si sta dimostrando un fattore (nonostante qualche acciacco di troppo) è Francisco Conceicao, decisivo con il suo ingresso in campo nella ripresa del match in terra spagnola. L’ex Porto ha dato la scossa alla Juventus e firmato la rete del momentaneo sorpasso. Comolli e la nuova dirigenza lo hanno riportato a titolo definitivo sotto la Mole per 32 milioni di euro lo scorso luglio, operazione che si sta rivelando azzeccata visto il rendimento del giocatore. Conceicao deve trovare ancora un po’ di continuità, ma per caratteristiche e imprevedibilità si candida per essere uno dei protagonisti della stagione bianconera.