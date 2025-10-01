DIRETTA Champions, Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting CP: formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘De la Ceramica’ tra i gialli di Marcelino e i bianconeri di Tudor e quello del ‘Maradona’ tra gli azzurri di Conte e i biancoverdi di Rui Borges in tempo reale

La Juventus e il Napoli affrontano rispettivamente il Villarreal in trasferta e lo Sporting CP in casa nelle gare valide per la seconda giornata della fase a girone unico di Champions League. Due sfide che possono già indirizzare il cammino internazionale delle formazioni italiane, che saranno dirette nell’ordine dall’arbitro rumeno Kovacs e dal fischietto olandese Makkelie.

Da una parte, allo ‘Estadio de la Ceramica’, i bianconeri di Igor Tudor vogliono guarire dalla pareggite: dopo quello all’esordio in campo europeo contro il Borussia Dortmund e i due in Serie A contro il Verona e l’Atalanta. Il Sottomarino Giallo di Marcelino, invece, ha una strisci di tre vittorie di fila iniziata contro l’Osasuna e proseguita contro il Siviglia e l’Athletic Bilbao nella Liga spagnola. In Champions invece è arrivato il ko contro il Tottenham.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, gli azzurri di Antonio Conte vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta in campionato contro il Milan e vanno a caccia del primo successo Champions dopo aver perso al debutto contro il Manchester City. I biancoverdi di Rui Borges, invece, sono reduci da quattro vittorie consecutive, compresa quella sul Kairat Almaty della prima giornata.

Villarreal-Juventus e Napoli-Sporting CP, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

Il match tra Villarreal e Juve sarà visibile in diretta e in esclusiva in streaming sulla app di Amazon Prime, mentre quello tra Napoli e Sporting CP sarà trasmesso in televisione su Sky Sport. Calciomercato.it vi offre le due gare di Champions League delle squadre di Tudor e Conte live in tempo reale.

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mourino, Marin, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Buchanan; Parejo, Mikautadze. All. Marcelino

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Cabal; Yildiz, David. All. Tudor

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania)

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Fresneda, Quaresma, Inacio, Araujo; Hjulmand, Simoes; Quenda, Trincao, Catamo; Ioannidis. All. Rui Borges

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)

CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Bayern Monaco, Real Madrid e Inter punti 6; Tottenham 4; Paris Saint-Germain, Marsiglia, Club Brugge, Sporting CP, Union SG, Arsenal, Barcellona, Qarabag, Manchester City, Eintracht Francoforte, Liverpool, Chelsea, Galatasaray e Atalanta 3; Bodo Glimt 2; Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Slavia Praga, Copenaghen, Pafos e Olympiacos 1; Benfica, Newcastle, Villarreal, Psv Eindhoven, Napoli, Ajax, Athletic Bilbao, Monaco e Kairat Almaty 0.