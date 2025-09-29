DIRETTA Calciomercato e non solo, tutte le notizie del 29 settembre LIVE

Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti: quinta di Serie A quasi in archivio ma intanto è già vigilia di Champions

Milan-Napoli è andata in archivio con la vittoria rossonera grazie ai gol di Saelemaekers e Pulisic che sanciscono la prima sconfitta della squadra di Conte, in 10 per gran parte del secondo tempo. Ma la quinta giornata di Serie A non è ancora finita.

Oggi in campo vanno Parma-Torino e Genoa-Lazio con la squadra di Sarri obbligata a rialzarsi dopo il derby e la partenza shock in questa stagione. Ma intanto è già vigilia di Champions League, con l’Inter in campo domani contro lo Slavia Praga preceduta dall’Atalanta che ospita il Brugge.

09:38 Il Liverpool pensa a Julian Alvarez: l'Atletico chiede oltre 100 milioni Secondo ‘Football Insider’, il Liverpool avrebbe mostrato interesse per Julian Alvarez dell’Atletico Madrid, che però ha sparato altissimo: almeno 100 milioni di sterline.