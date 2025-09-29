DIRETTA Calciomercato e non solo, tutte le notizie del 29 settembre LIVE

Tutte le notizie di giornata riguardanti il mondo del calcio, con costanti aggiornamenti: quinta di Serie A quasi in archivio ma intanto è già vigilia di Champions
Milan-Napoli è andata in archivio con la vittoria rossonera grazie ai gol di Saelemaekers e Pulisic che sanciscono la prima sconfitta della squadra di Conte, in 10 per gran parte del secondo tempo. Ma la quinta giornata di Serie A non è ancora finita.
Oggi in campo vanno Parma-Torino e Genoa-Lazio con la squadra di Sarri obbligata a rialzarsi dopo il derby e la partenza shock in questa stagione. Ma intanto è già vigilia di Champions League, con l’Inter in campo domani contro lo Slavia Praga preceduta dall’Atalanta che ospita il Brugge.
Il Liverpool pensa a Julian Alvarez: l'Atletico chiede oltre 100 milioni
Secondo ‘Football Insider’, il Liverpool avrebbe mostrato interesse per Julian Alvarez dell’Atletico Madrid, che però ha sparato altissimo: almeno 100 milioni di sterline.
Lazio, Lotito fa benedire la squadra
La Lazio è partita malissimo in questa stagione, perdendo tre partite su quattro tra cui il derby. Contro la Roma c’è stata anche un po’ di sfortuna, vedi il palo di Cataldi nel recupero e non solo che si aggiunge agli erroracci di Tavares e Dia. Per questo – secondo ‘Il Messaggero’ – il presidente Claudio Lotito avrebbe deciso di far benedire la squadra, affidandosi, come già fatto in passato, a Don Matteo Galloni, sacerdote della Fondazione Amore e Libertà Onlus.