Dybala, l’annuncio dalla Turchia conferma tutto: al momento nulla è cambiato

Il futuro del fantasista argentino resta in bilico. A Trigoria, il suo rinnovo non è mai stato un tema

Il futuro di Paulo Dybala resta un tema discusso tra i tifosi della Roma. Il contratto del fantasista argentino scadrà a fine giugno e, finora, a Trigoria non mai realmente valutato l’idea di rinnovare l’accordo né di spalmare l’ingaggio del calciatore. Allo stesso tempo, la scorsa estate non sono arrivate offerte per una cessione del numero 10. C’è stato un contatto con il Benfica e uno con una società brasiliana, ma mai vere offerte per il calciatore.

Il Galatasaray, come confermato anche dal giornalista di Fanatik Burak Ozdemir, ha contattato il club giallorosso lo scorso gennaio, trovando però il muro di Ranieri. “Il Galatasaray ha seguito Dybala in passato facendo anche un tentativo forte con Ranieri che non ha voluto farlo partire – le sue parole a TIAMOCALCIOMERCATO -. Ad oggi, però, l’argentino non è più un obiettivo del club turco”.

Roma, le condizioni di Dybala

Intanto resta l’incertezza sui tempi di recupero. Lato calciatore, arriva la volontà di recuperare per la partita di Firenze in programma il 5 ottobre. Gian Piero Gasperini ha invece fissato il rientro del numero 10 dopo la sosta del campionato.

Il Dybala visto contro il Pisa e il Bologna è stato uno dei migliori in campo. Al contrario, quando è stato schierato come falso nueve contro il Torino non è riuscito ad esprimere le sue qualità. E proprio contro i granata è arrivata l’unica sconfitta della squadra giallorossa.