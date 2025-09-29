Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Chivu pre Champions: “Questa Inter mi mette in difficoltà”. Dimarco e la frecciata a Inzaghi

Foto dell'autore

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro, alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro contro lo Slavia Praga

L’Inter torna subito in campo dopo la vittoria di Cagliari e domani sera al Meazza ospiterà lo Slavia Praga nel secondo match della prima fase di Champions League.

Inter, Chivu in conferenza stampa
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

Diverse novità di formazione per Cristian Chivu rispetto al match di sabato, con il tecnico nerazzurro che è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match: “In porta rientra Sommer e mi fermo qui sulla formazione. Ho dei ragazzi che mi mettono in difficoltà e capiscono le scelte dell’allenatore“, esordisce l’ex Parma dal centro sportivo di Appiano Gentile.

L’Inter sembra aver trovato la retta via dopo un avvio complicato: “Ho a disposizione un gruppo di uomini veri, disposto ad accettare cose diverse rispetto al passato. Hanno voglia di competere e migliorarsi: ci sono dei campioni in questo gruppo e questa umiltà non è facile da trovare. Chiedo ai ragazzi di fare sempre la partita, di essere dominanti. Poi ovviamente bisogna capire i famosi ‘momenti’, ci vuole equilibrio per vincere le gare”.

Sulle scelte di formazione:”Ho una rosa forte, i valori sono molto vicini tra i giocatori. Per me sono tutti titolari, non puoi contare solo su undici calciatori: io la penso così. Bonny mi sta mettendo in difficoltà come tutti gli altri, arriverà il momento per tutti perché lo meritano”.

Sullo Slavia, avversario di domani sera: “Mi aspetto una gara difficile, in Champions League non ci sono mai partite facili e scontate. Sono ancora imbattuti quest’anno e quindi sono una squadra temibile. Dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi le nostre qualità”.

Inter-Slavia, Dimarco dimentica il passato: “Con Chivu siamo ripartiti da zero”

Oltre al tecnico, l’altro protagonista della conferenza pre Champions è stato Federico Dimarco: “Chivu ci sta dando tanto, personalmente mi sta aiutando a ritrovare la fiducia che avevo perso negli ultimi mesi. Siamo ripartiti da zero, con un nuovo allenatore e nuovi stimoli: non serve guardare al passato”. 

Dimarco durante una partita dell'Inter
Federico Dimarco (LaPresse) – Calciomercato.it

Arriva anche una stoccata verso Simone Inzaghi, ex allenatore nerazzurro: “Più giochi e più cresci come condizione, uscendo matematicamente dopo 60 minuti questo per me era difficile. Adesso sto giocando molto di più e la differenza si vede“.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie