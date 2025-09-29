DIRETTA Serie A, Parma-Torino: le formazioni Ufficiali LIVE

La sfida tra ducali e granata verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo un palinsesto domenicale che ha visto la prima sconfitta del Napoli in casa del Milan, regalando un terzetto in testa alla classifica completato dalla Roma, la quinta giornata di Serie A si chiude oggi con due partite. Alle 18.30 allo stadio “Ennio Tardini” andrà in scena la sfida tra deluse Parma-Torino.

Reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia, le due squadre condividono un record poco invidiabile in questo avvio di stagione: il peggiore attacco del campionato, con appena un gol realizzato nelle prime quattro giornate. Se l’acuto del cholito Simeone ha regalato una vittoria ai granata, quello di Cutrone ha portato in dote solo un punto contro l’Atalanta.

Accolto con curiosità ed entusiasmo dalla critica, l’ingaggio del giovane Cuesta non ha sin qui prodotto i frutti sperati. Fermi a due punti in classifica, gli emiliani sono stati raggiunti ieri da Lecce e Pisa. Una vittoria contro il Toro, oltre ad una vitale boccata d’ossigeno, regalerebbe anche il sorpasso sui rivali di oggi.

Finito sul banco degli imputati e sulla graticola dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Atalanta, Marco Baroni cerca conferme dopo la vittoria in Coppa Italia. Nonostante un avvio di Serie A claudicante, in caso di successo i granata raggiungerebbero a quota 7 punti il gruppetto formato da Bologna, Cagliari e Udinese. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Parma-Torino

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Oristanio, Bernabè, Keita, Britschgi, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta

TORINO (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Asllani, Casadei, Nkounkou; Ngonge, Vlasic; Simeone. All. Baroni

ARBITRO: la direzione arbitrale della partita è stata affidata a Giuseppe Collu. Con il fischietto della sezione di Cagliari, il Parma ha conquistato due vittorie su due, mentre il Toro può vantare una vittoria su una.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Inter 9, Atalanta 9, Cremonese 9, Como 8, Bologna 7, Cagliari 7, Udinese 7, Sassuolo 6, Torino* 4, Lazio * 3, Fiorentina 3, Verona 3, Genoa* 2, Parma* 2, Pisa 2, Lecce 2.

*una partita in meno