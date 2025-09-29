Allarme per Milan-Juve: Allegri perde due pezzi nello stesso reparto

Brutte notizie per il tecnico dopo la grande vittoria contro il Napoli di Conte

Il Milan di Allegri vince e convince anche contro il Napoli di Conte e si prende la vetta della classifica di Serie A in coabitazione degli stessi azzurri e della Roma di Gasperini. Dalla supersfida del ‘Meazza’, però, emergono due cattive notizie per i rossoneri.

A Milanello è scattato l’allarme difesa in vista di un altro scontro diretto, quello ‘romantico’ – per Allegri – con la Juventus in programma domenica prossima all’Allianz Stadium di Torino. Contro la formazione di Tudor, il Milan dovrà sicuramente fare a meno di Estupinan. I bianconeri sono reduci in campionato da due brutti pareggi contro Verona e Atalanta.

Il terzino ecuadoregno verrà squalificato dopo che ieri è stato espulso nell’azione del rigore trasformato da Kevin De Bruyne. Inizialmente Chiffi lo aveva solo ammonito per la trattenuta su Di Lorenzo, poi è stato invitato dalla sala Var a rivedere l’episodio al monitor e ha deciso di espellerlo.

La seconda decisione è stata quella corretta, poiché l’intervento dell’ex Brighton era classificabile come DOGSO (Denying an Obvious Goal-Scoring Opportunity): la trattenuta del capitano del Napoli è avvenuta quando Estupinan non aveva alcuna possibilità (e volontà) di giocare il pallone.

Tomori a forte rischio per Juve-Milan

Non solo Estupinan, il quale verrà molto probabilmente rimpiazzato da Bartesaghi, per Torino è a forte rischio Fikayo Tomori.

L’inglese è stato costretto a lasciare il campo per un risentimento all’adduttore, con le sue condizioni che verranno valutate giorno dopo giorno. Al centro della difesa Allegri ha i giocatori contati: il posto dell’ex Chelsea verrebbe verosimilmente preso da Koni De Winter. Finora l’ex Genoa ha disputato soltanto 77′ in campionato