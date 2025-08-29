Juventus, alternativa a Kolo Muani a sorpresa: “Attenzione a Hojlund” | ESCLUSIVO

Continuano a circolare con insistenza voci e indiscrezioni relativa al calciomercato dei bianconeri in vista del rush finale della sessione estiva

Sono giorni, anzi ore, decisamente importanti per il mercato di diverse squadre, italiane e non, impegnate nella ricerca degli ultimi affare e operazioni da sistemare per chiudere al meglio e regalare ai rispettivi allenatori i rinforzi desiderati.

Non fa, evidentemente, eccezione la Juventus, alle prese con diverse trattativa in uscita. Nicolò Savona è già partito in direzione Nottingham Forest, mentre con l’Atletico Madrid si continua a parlare per cercare la giusta via per Nico Gonzalez. I madrileni di Diego Pablo Simeone sono fermi alla proposta di un prestito con obbligo di riscatto, ma non arrivano ai 30 milioni di euro richiesti. I discorsi proseguono e s’intrecciano con Edon Zhegrova del Lille, indiziato numero per sostituire l’argentino a Torino.

Un altro calciatore su cui Damien Comolli e i suoi collaboratori si stanno impegnando da molto tempo è Randal Kolo Muani. La trattativa col Paris Saint-Germain prosegue, il calciatore ha dato sempre e solo priorità alla Juve, manca l’accordo tra i club per un affare da circa 60 milioni di euro, tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. “Il PSG ha sempre tenuto il punto sulla volontà di ottenere tanti soldi dalla Juventus per Kolo Muani – le parole del giornalista Mirko Di Natale a ‘Juve Zone‘ sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.it – Speriamo che in queste ore ci sia la svolta decisiva per un’operazione che va avanti ormai da mesi”.

Juventus, Di Natale sull’attaccante: “Attenzione a Vlahovic e a Hojlund”

Capitolo centrocampo, con Ismael Bennacer e un cavallo di ritorno. “Mi risulta che l’algerino sia stato proposto verso luglio, potrebbe essere una soluzione – continua Di Natale – Un altro calciatore opzionato dalla Juventus è quello di Rolando Mandragora. Questi sono nomi che possono essere attenzionati, ma il discorso è sempre lo stesso: vedo la Juventus non ferma, ma già impostata su determinate operazioni imbastite da tempo”.

Infine, il reparto avanzato, con una candidatura a sorpresa nel caso in cui dovesse saltare Kolo Muani: “Attenzione all’1% che Comolli ha lasciato aperto per la cessione di Dusan Vlahovic, una flebile speranza che possa arrivare l’offerta giusta, soprattutto al calciatore, c’è. E poi, fari puntati ancora sul nome di Hojlund. Piaceva a Giuntoli, ed è un nome che piace anche a questa dirigenza. Se il Napoli fa fatica vuol dire che qualcun altro si è inserito. Potrebbe essere il Milan, ma anche la Juventus che, nel frattempo, ha sondato anche Jackson del Chelsea“, ha concluso Di Natale ai nostri microfoni.