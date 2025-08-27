Atalanta
Kolo Muani-Juve, svolta definitiva: “Ha detto no”

Il futuro del nazionale francese sotto la lente d’ingrandimento: rivelazione e no secco, così cambia il destino di Kolo Muani

Il 2-0 al Parma ha, di fatto, già dato delle risposte confortanti a Igor Tudor. La Juventus ha ripreso da dove aveva lasciato, un gruppo unito nonostante le assenze ed una rosa al momento ancora incompleta. Da qui la grande attesa per le ultimissime ore di calciomercato.

La sessione estiva viaggia spedita verso la sua naturale conclusione, nel frattempo c’è da risolvere il rebus su chi rimpiazzerà Andrea Cambiaso dal 1′ contro il Genoa, dopo l’ingenua espulsione contro gli uomini di Cuesta. Parallelamente l’attacco ha dato segnali di ripresa: Jonathan David non si ferma più e, a sorpresa, pure Dusan Vlahovic. Il futuro del 25enne di Belgrado non è stato ancora chiarito: si punta, ovviamente, alla separazione. Sia per risparmiare i 12 milioni di stipendio previsti da questo ultimo anno di contratto sia per fare spazio a nuovi arrivi dell’ultimo minuto.

Uno su tutti, Randal Kolo Muani. La punta di proprietà del PSG ha convinto tutti nei sei mesi in prestito nella Torino bianconera. Oggi, però, manca ancora qualcosa affinché il bomber classe ’98 lasci il club di Al-Khelaifi per fare ritorno alla Juventus: Tudor lo aspetta a braccia aperte, già da un po’. Nelle scorse ore, dall’Inghilterra, è arrivata una rivelazione che potrebbe di fatto cambiare le carte in tavola per l’approdo di Kolo Muani alla corte del tecnico croato.

Opzione scartata: bomba Kolo Muani dall’Inghilterra

Il portale ‘Caughtoffside.com’ nelle scorse ore ha portato a galla un retroscena dell’ultimo minuto che riguarderebbe un’altra potenziale opzione nel futuro di Randal Kolo Muani. Non c’è solo la Juventus fortemente interessata alla firma del francese.

Pare infatti che il Manchester United, che sta ultimando la cessione di Rasmus Hojlund al Napoli, si sia concretamente mosso per rimpiazzare il danese proprio con Kolo Muani. Il 26enne di Bondy ha però subito messo le cose in chiaro: nella sua testa c’è solo la Juventus. Un no secco abbastanza clamoroso ai ‘Red Devils’, con il giocatore che dopo i contatti tra l’entourage e i vertici del club inglese non sarebbe parso affatto entusiasta all’idea di trasferirsi all’Old Trafford. Un segnale inequivocabile, l’ennesima prova semmai servisse, di come Kolo Muani voglia solo la Juventus nel suo futuro.

La priorità di Kolo Muani si chiama dunque Juventus e al momento non verranno considerate interessante proposte al di fuori di quella bianconera. Al momento la mancata cessione di Vlahovic starebbe complicando i piani della Juve che spinge per il ritorno di Kolo Muani: la valutazione del PSG di 60 milioni di euro, però, al momento è fuori portata. Staremo a vedere se da qui al 1 settembre si troverà la quadra a riguardo.

