Da Vlahovic a Hojlund: rivoluzione in attacco, la Serie A cambia così

Il focus delle big è tutto sull’attacco: da Milan-Harder al ritorno di Kolo Muani alla Juventus, cinque bomber cambieranno maglia

Il tempo stringe e il capitolo legato al calciomercato estivo è ormai in procinto di giungere alla sua naturale conclusione. Il 1 settembre si chiuderanno i giochi ma nei pochi giorni ancora a disposizione sembra in arrivo una raffica di novità tra le big di Serie A.

Soprattutto per quanto concerne l’attacco, con molte squadre che devono ancora completare il reparto o semplicemente rinforzarlo a dovere. Partiamo dal Milan, la squadra che evidentemente in questo momento – e ne è testimonianza il tracollo contro la Cremonese – ha bisogno di un grande centravanti. Con Santiago Gimenez fuori forma e che rischia seriamente il posto, il Milan è vicinissimo al colpo Conrad Harder come anticipato da Calciomercato.it. Il ventenne danese ha superato tutti nelle preferenze della dirigenza di Via Aldo Rossi, una trattativa che viaggia spedita verso un epilogo positivo: 24 milioni di euro più 3 di bonus allo Sporting, 10% sulla futura rivendita della punta, andranno però limati ancora alcuni dettagli da qui al fine settimana. I portoghesi devono prima chiudere per il sostituto: c’è grande ottimismo, però, per la chiusura.

Resta in orbita rossonera, manco a dirlo, Dusan Vlahovic. Allegri stravede per il serbo e non è detto che nelle ultime ore di mercato qualcosa possa muoversi in tal senso: come anticipato i contatti tra Igli Tare e l’entourage del bomber ci sono stati, resta un doppio ostacolo da risolvere. Il primo è l’ingaggio da 12 milioni che il 25enne di Belgrado percepirebbe nel caso in cui rimanesse a Torino fino alla scadenza di giugno 2026. Il secondo dal cartellino, con la Juve lo lascerà partire per non meno di 25-30 milioni. A tal proposito i rumors riguardanti un possibile scambio tra Juve e Milan restano costanti: un’ipotesi complessa ma non da escludere.

Hojlund-Napoli, ci siamo: le ultime su Kolo Muani e Dovbyk

Per Rasmus Hojlund al Napoli siamo ormai alle battute finali. L’attaccante danese, corteggiato anche dal Milan qualche settimana fa, vestirà con ogni probabilità la maglia azzurra. Un pressing deciso quello del ds Manna, dopo il grave infortunio occorso a Romelu Lukaku.

Al momento manca solo l’accordo tra Napoli e Manchester United, Hojlund ha accettato la destinazione azzurra dopo le rassicurazioni sul suo riscatto nel 2026. Contratto quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione per il nazionale danese. La fumata bianca è dunque molto vicina. In casa Roma è ormai chiaro come invece Artem Dovbyk non rientri più tra le priorità giallorosse. Il calciatore ucraino è stato offerto a diversi club spagnoli, in Premier League tra le altre anche al Newcastle che cerca un attaccante.

Per quanto concerne invece Kolo Muani la situazione è decisamente più chiara: il nazionale francese ha l’accordo con la Juventus da tempo, vuole tornare a Torino agli ordini di Tudor. Resta però l’ostacolo del cartellino e la richiesta di 60 milioni di euro del PSG. Bisognerà verosimilmente attendere le ultimissime ore di mercato per capire se l’affare tra PSG e Juventus, alla fine, si sbloccherà: l’eventuale addio di Vlahovic favorirebbe il rientro in bianconero della punta transalpina.