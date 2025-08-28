Harder-Milan, storia di un affare fatto e sfumato in poche ore | CM.IT

Atalanta
Harder-Milan, storia di un affare fatto e sfumato in poche ore

Ancora alla ricerca di un centravanti, i rossoneri hanno visto anche sfumare il possibile ingaggio del calciatore danese quando sembrava tutto fatto

Sono giorni decisamente complicati per il Milan. Tra l’infortunio al perone di Ardon Jashari, che potrebbe stare lontano dai campi per diverso tempo, e le operazioni di mercato che non si chiudono, la situazione è diventata incandescente.

Harder indeciso tra Milan e Rennes
Conrad Harder (IA) – Calciomercato.it

È delle scorse la chiusura dell’affare che porterà, a meno di colpi di scena, Christopher Nkunku alla corte dell’allenatore Massimiliano Allegri. Spesa importante per i rossoneri, oltre 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, per un giocatore che forse non rappresentava il primo obiettivo del tecnico livornese.

Non è un mistero che l’ex Juventus abbia richiesto un centravanti, col nome di Dusan Vlahovic in prima fila, nonostante le smentite di rito nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce di Eusebio Di Francesco. Il serbo continua ad essere un obiettivo e la situazione dovrà essere tenuta sotto osservazione fino alle ultime ore della sessione estiva del calciomercato.

Un numero 9, in realtà, era pronto ad approdare a Milanello, ma la trattativa si è interrotta quando, ormai, sembrava tutto pronto per le visite mediche e la firma sul contratto. Stiamo parlando di Conrad Harder, 20enne calciatore dello Sporting Clube de Portugal. Ma andiamo con ordine.

La cronistoria della trattativa tra Milan e Sporting per Harder

Sono le ore 15.16 del 25 agosto quando arriva alla nostra redazione la notizia dell’accordo raggiunto tra il Milan e lo Sporting per il cartellino del danese, operazione da 24 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Ultimo passaggio, fondamentale e lo vedremo tra poco, è l’ingaggio del suo sostituto, individuato in Ioannidis del Panathinaikos.

Le ore e i giorni passano, ma il via libera da parte dei lusitani non arriva, complice la distanza, mai colmata, con il club greco: offerta 20 milioni, richiesta 25 milioni. Nel frattempo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, anche l’entourage di Harder cerca di cambiare le carte in tavola di un accordo chiuso tempo prima, col Rennes che continua a seguire la vicenda con grande attenzione.

Tutto questo, ovviamente, non fa piacere alla dirigenze meneghina che comincia a guardarsi intorno e farsi delle domande fino a darsi anche delle risposte: la pista Harder viene messa in ghiaccio, si chiude per Nkunku e si cercano alternative per l’attacco, con Vlahovic sullo sfondo. Nelle prossime ore che mancano alla fine della sessione di mercato arriveranno notizie importanti e, come sempre, vi terremo aggiornati.

