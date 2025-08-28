Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Batosta Milan, lungo stop per Jashari: si teme la frattura

Foto dell'autore

L’infortunio di Jashari sembra serio: si teme un lungo stop in casa Milan per il centrocampista belga

Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Jashari salterà la trasferta di Lecce per infortunio. Ma non solo. Il problema del centrocampista, infatti, sembra più serio del previsto.

jashari
Jashari ko: si teme un lungo stop in casa Milan (Foto LaPresse) – calciomercato.it

“Stamattina si è fatto male in uno scontro con Gimenez, a Lecce non ci sarà. Lo vedo bene davanti alla difesa”, ha dichiarato il tecnico rossonero alla vigilia della trasferta del Via del Mare valida per la seconda giornata della Serie A 2025/26.

Le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello spaventano però i tifosi: il problema rimediato in allenamento in un contrasto con Gimenez potrebbe costringere il grande colpo estivo ad un lungo stop. Si teme addirittura la possibile frattura del perone, che costringerebbe Jashari lontano dal campo per diversi mesi.

Milan, infortunio Jashari: cosa filtra da Milanello

Secondo quanto filtra da Milanello, l’infortunio al perone sembrerebbe serio. Si attendono ora gli esami strumentali ed il responso da parte del Milan. Il mondo rossonero è col fiato sospeso.

Massimiliano Allegri durante Milan-Cremonese
Milan, Allegri perde Jashari (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Per l’ex Club Brugge, dunque, non si tratta solamente di una semplice botta rimediata in allenamento. Le conseguenze dello scontro fortuito con Gimenez potrebbero essere molto più gravi, fino alla rottura del perone. Si attendono ora gli aggiornamenti da Milanello sulle sue condizioni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie