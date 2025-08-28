Batosta Milan, lungo stop per Jashari: si teme la frattura

L’infortunio di Jashari sembra serio: si teme un lungo stop in casa Milan per il centrocampista belga

Come annunciato da Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Jashari salterà la trasferta di Lecce per infortunio. Ma non solo. Il problema del centrocampista, infatti, sembra più serio del previsto.

“Stamattina si è fatto male in uno scontro con Gimenez, a Lecce non ci sarà. Lo vedo bene davanti alla difesa”, ha dichiarato il tecnico rossonero alla vigilia della trasferta del Via del Mare valida per la seconda giornata della Serie A 2025/26.

Le ultime indiscrezioni provenienti da Milanello spaventano però i tifosi: il problema rimediato in allenamento in un contrasto con Gimenez potrebbe costringere il grande colpo estivo ad un lungo stop. Si teme addirittura la possibile frattura del perone, che costringerebbe Jashari lontano dal campo per diversi mesi.

Milan, infortunio Jashari: cosa filtra da Milanello

Secondo quanto filtra da Milanello, l’infortunio al perone sembrerebbe serio. Si attendono ora gli esami strumentali ed il responso da parte del Milan. Il mondo rossonero è col fiato sospeso.

Per l’ex Club Brugge, dunque, non si tratta solamente di una semplice botta rimediata in allenamento. Le conseguenze dello scontro fortuito con Gimenez potrebbero essere molto più gravi, fino alla rottura del perone. Si attendono ora gli aggiornamenti da Milanello sulle sue condizioni.