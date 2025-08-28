Lecce-Milan, Jashari out. Allegri: “Mai chiesto Vlahovic, non faccio il mercato”

L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della complicata trasferta contro il Lecce: ecco le sue parole

Una sconfitta che brucia quella che il Milan ha incassato alla prima a San Siro contro la Cremonese. Ecco perché la sfida al Lecce diventa già cruciale per il cammino dei rossoneri che non possono perdere ulteriormente terreno dalla vetta. Non recupera Leao dopo il guaio al polpaccio.

SU VLAHOVIC – “Non ho mai chiesto Vlahovic, ho sempre parlato di caratteristiche per determinate situazioni”

SULL’ATTACCO – “Abbiamo Gimenez, domani in qualche modo si farà. Serve l’approccio giusto perché Di Francesco è bravo e loro hanno entusiasmo”

SU RABIOT – “Non ci sentiamo da prima delle vacanze. Sono affezionato ad Adrien ma è un calciatore del Marsiglia”

SU MILAN-CREMONESE – “Vincere non significa che non ci siano problematiche. Col Bari Maignan ha fatto due grandi parate, abbiamo addirittura rischiato di più rispetto alla Cremonese. Con la Cremonese sui due gol eravamo posizionati bene ma sono stati fatti degli errori”

SU JASHARI – “Stamattina si è fatto male in uno scontro con Gimenez, a Lecce non ci sarà. Lo vedo bene davanti alla difesa”

SULLE RICHIESTE – “Le occasioni di mercato le conosce la società, io faccio un altro lavoro. Sono qui per allenare. Ci sono valori importanti, sono contento della rosa”

SULLA SOCIETA’ – “Se siamo in sinergia? Con la società ci parliamo ma sono loro a fare il mercato, noi dobbiamo pensare a lavorare. Sarà una partita difficile”

MERCATO IN CHIUSURA – “Non sono spaventato dagli ultimi giorni di mercato, siamo abituati. Al mercato ci pensa la società, stanno attrezzando la squadra per arrivare al meglio a marzo. Sono contento di chi ho a disposizione, dobbiamo lavorare”

LA REAZIONE POST CREMONESE – “C’è voglia di riscatto, la sconfitta è stata inaspettata. Con maggiore attenzione avremmo portato a casa una partita dove abbiamo avuto tante occasioni. Ci rifaremo domani”