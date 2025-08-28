Milan, tesoretto da 50 milioni: doppio colpo dopo Nkunku

Il ‘Diavolo’ a caccia degli ultimi colpi per rinforzare adeguatamente la rosa a disposizione del tecnico livornese

Il Milan protagonista in questo rush finale del mercato, con la dirigenza rossonera e Max Allegri sempre alla ricerca di una punta per rinforzare l’attacco.

C’è da registrare un altro colpo di scena in casa rossonera, dopo il mancato arrivo di Boniface. Sembrava fatta per l’arrivo di Harder, che era atteso a Milano per visite e firma con il ‘Diavolo’. La trattativa per il danese dello Sporting però è di colpo sfumata, con il Milan adesso che esplora altri obiettivi.

Tra i quali spicca sempre Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e che ha un ingaggio però troppo oneroso per le casse rossonere. Il Milan così valuta nuove piste, con la più calda al momento che porta a Nkunku del Chelsea.

Calciomercato Milan, Vlahovic insieme a Nkunku in attacco

Nelle ultime ora si fa largo con prepotenza l’ipotesi sul francese del Chelsea, esubero di lusso a Londra e che avrebbe caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti cercati finora dal Milan. Il Ds Tare ha raggiunto un accordo per l’ingaggio di Nkunku, a titolo definitivo per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.

La punta del Chelsea non chiuderebbe però a priori le porte a Vlahovic per l’approdo a Milanello, con l’estimatore Allegri che continua a spingere per l’arrivo in rossonero del bomber serbo. La Juve per 25 milioni darebbe il via libera e sta cercando sempre una sistemazione per l’ex Fiorentina, considerando anche l’accelerata per il ritorno di Kolo Muani. Il pesante ingaggio di Vlahovic resta però un ostacolo per il Milan e l’assist decisivo per il ‘Diavolo’ per affondare il colpo per lo juventino e Nkunku potrebbe arrivare dalla cessioni.

Chukwueze infatti è sempre già vicino al Fulham, mentre per Musah resta forte il pressing dell’Atalanta: entrambi assicurerebbero un tesoretto di circa 50 milioni di euro, fondamentale per chiudere gli ultimi colpi e accontentare Allegri, anche a centrocampo e in difesa.