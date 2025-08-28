Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, tesoretto da 50 milioni: doppio colpo dopo Nkunku

Foto dell'autore

Il ‘Diavolo’ a caccia degli ultimi colpi per rinforzare adeguatamente la rosa a disposizione del tecnico livornese

Il Milan protagonista in questo rush finale del mercato, con la dirigenza rossonera e Max Allegri sempre alla ricerca di una punta per rinforzare l’attacco.

Allegri saluta il suo pubblico
Massimiliano Allegri (LaPresse) – Calciomercato.it

C’è da registrare un altro colpo di scena in casa rossonera, dopo il mancato arrivo di Boniface. Sembrava fatta per l’arrivo di Harder, che era atteso a Milano per visite e firma con il ‘Diavolo’. La trattativa per il danese dello Sporting però è di colpo sfumata, con il Milan adesso che esplora altri obiettivi.

Tra i quali spicca sempre Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus e che ha un ingaggio però troppo oneroso per le casse rossonere. Il Milan così valuta nuove piste, con la più calda al momento che porta a Nkunku del Chelsea.

Calciomercato Milan, Vlahovic insieme a Nkunku in attacco

Nelle ultime ora si fa largo con prepotenza l’ipotesi sul francese del Chelsea, esubero di lusso a Londra e che avrebbe caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti cercati finora dal Milan. Il Ds Tare ha raggiunto un accordo per l’ingaggio di Nkunku, a titolo definitivo per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Vlahovic resta nel mirino del Milan
Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it

La punta del Chelsea non chiuderebbe però a priori le porte a Vlahovic per l’approdo a Milanello, con l’estimatore Allegri che continua a spingere per l’arrivo in rossonero del bomber serbo. La Juve per 25 milioni darebbe il via libera e sta cercando sempre una sistemazione per l’ex Fiorentina, considerando anche l’accelerata per il ritorno di Kolo Muani. Il pesante ingaggio di Vlahovic resta però un ostacolo per il Milan e l’assist decisivo per il ‘Diavolo’ per affondare il colpo per lo juventino e Nkunku potrebbe arrivare dalla cessioni.

Chukwueze infatti è sempre già vicino al Fulham, mentre per Musah resta forte il pressing dell’Atalanta: entrambi assicurerebbero un tesoretto di circa 50 milioni di euro, fondamentale per chiudere gli ultimi colpi e accontentare Allegri, anche a centrocampo e in difesa.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie