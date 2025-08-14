DIRETTA | Calciomercato: le notizie di giovedì 14 agosto LIVE

Rumours e affari del 14 agosto, i movimenti principali di Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e non solo in tempo reale
Si entra, in prossimità dell’inizio del campionato, nella fase finale, quella più calda e determinante del calciomercato. Altra giornata che può essere molto importante e in cui su Calciomercato.it vi aggiorneremo minuto per minuto.
Mentre l’Inter continua a insistere per Lookman, il Milan si avvicina sensibilmente a Hojlund. Intanto, alla Juventus un altro attaccante, Vlahovic, è sempre più sul piede di addio, scaricato definitivamente dai tifosi. Nel frattempo, il Napoli campione d’Italia, su indicazione di Conte, deve ancora concludere il proprio mercato e cerca gli ultimi ritocchi. Lo stesso provano a fare la Roma e le altre squadre alla ricerca di un ruolo da protagonista.
Dalla Francia: Magassa possibile erede di Manu Koné
Secondo footmercato.net, la Roma avrebbe individuato in Magassa il possibile erede di Manu Koné: il mediano del Monaco ha diversi estimatori in Premier League, Nottingham Forest in primis.
CM.IT | Pressing dell'Inter per Koné: decisivo il parere dei Friedkin
Come raccolto da calciomercato.it, la Roma valuta Koné 50 milioni di euro con l’Inter che potrebbe arrivare ad offrirne 40. Nessuna svolta definitiva: ultima parola ai Friedkin.
CM.IT | Roma, continuano tra l'Inter e l'entourage di Koné: valutazione da 50 milioni
Come raccolto da calciomercato.it, contatti fitti tra l’entourage di Koné e l’Inter per provare a trovare la quadra della situazione. Dal canto suo, la Roma valuta il francese non meno di 50 milioni di euro; intanto, i giallorossi hanno incassato il gradimento totale di Jadon Sancho.
I contatti tra l’agente di #Koné e l’#Inter continuano. I giallorossi valutano il centrocampista francese 50 milioni di euro. In questo caso, sarà fondamentale la posizione dei #Friedkin
Massara, nel frattempo, insiste per #Sancho, che dal primo istante ha aperto alla #Roma…
Futuro Vlahovic, occhio all'ipotesi Barcellona
La Juventus non ha ancora risolto il rebus riguardante il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo gazzetta.it, nel ventaglio delle possibili soluzioni, occhio all’eventuale ritorno di fiamma del Barcellona.
Roma, apertura di Sancho alla destinazione giallorossa
Apertura convinta di Sancho al pressing della Roma. Proseguono i contatti tra i due club; l’eventuale arrivo dell’inglese non escluderebbe quello di Bailey.
Inter, trattativa avanzata per Koné della Roma
Secondo ‘RMC Sport’, la pista Manu Koné per l’Inter sarebbe molto più di un’idea. Il media francese, infatti, parla di una trattativa avanzata per il centrocampista della Roma, che parte da una valutazione di circa 50 milioni di euro.
Juve, lesione muscolare di basso grado per Miretti
La Juventus ha comunicato che Fabio Miretti, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell’amichevole Juventus-Next Gen, è stato sottoposto nella giornata odierna ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero.
Juve, Comolli cambia strategia sul mercato: subito Kolo Muani
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Damien Comolli ha deciso di dare una sterzata al mercato e di cambiare strategia: per Kolo Muani non si attendono più le cessioni, ma si cercherà di portarlo subito a Torino. Nuovi contatti già avviati col PSG e altri sono previsti per i prossimi giorni. L’operazione avrà una valutazione complessiva di oltre 50 milioni di euro.
Juve, Nico Gonzalez all'Atletico Madrid: le ultime
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’interesse dell’Atletico Madrid è il più concreto per Nico Gonzalez, ma l’operazione si può fare solo a due condizioni: tramite uno scambio, con Molina come primo indiziato, oppure in prestito con obbligo di riscatto. La valutazione di 30 milioni di euro fatta dalla Juventus è considerata eccessiva dagli spagnoli.
Roma, prima offerta per Sancho: i dettagli
Secondo ‘The Times’, la Roma ha presentato la prima offerta ufficiale per Jadon Sancho, seguito anche da Inter e Juventus. Il club giallorosso ha proposto al Manchester United un prestito annuale.
Milan, ecco Athekame: il terzino è in città
Come riportato dalla nostra redazione, Zachary Athekame è atterrato a Linate Prime: la sua avventura al Milan sta per cominciare.
Juventus, il Palermo pensa a Perin
‘La Repubblica Palermo’ ha rivelato come i rosanero siano a caccia di un nuovo portiere dopo l’infortunio di Gomis: contatti per Mattia Perin.
Juventus, c'è il sì di O'Riley
Il centrocampista del Brighton ha già detto sì ai bianconeri: secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, gli inglesi hanno aperto al prestito con diritto di riscatto.
Napoli, sondaggio per Godts
Per il reparto offensivo, secondo ‘Tuttosport’, il Napoli segue Mika Godts, esterno 20enne di proprietà dell’Ajax.
Atalanta su Muniz, si può sbloccare Lookman
L’Atalanta insiste per Muniz, attaccante del Fulham come possibile sostituto di Lookman: ma bisogna attendere che gli inglesi trovino una alternativa.
Inter, oltre a Lookman due colpi in difesa
Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’Inter corre ai ripari in difesa, sfumati i colpi De Winter e Leoni: ecco i due nuovi obiettivi nerazzurri.