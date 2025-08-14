DIRETTA | Calciomercato: le notizie di giovedì 14 agosto LIVE

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, Damien Comolli ha deciso di dare una sterzata al mercato e di cambiare strategia: per Kolo Muani non si attendono più le cessioni, ma si cercherà di portarlo subito a Torino. Nuovi contatti già avviati col PSG e altri sono previsti per i prossimi giorni. L’operazione avrà una valutazione complessiva di oltre 50 milioni di euro.