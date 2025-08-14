Lungo infortunio e addio Juve: destinazione choc

Il brutto ko cambia i piani di mercato, adesso l’addio alla squadra di Tudor si fa più vicino: idea pazzesca

L’amichevole contro la Next Gen è alle spalle così come i fragorosi fischi a Dusan Vlahovic. L’ex punta della Fiorentina, nonostante il ritorno al gol, è finito nel mirino dei tifosi bianconeri. Una situazione decisamente complessa per il bomber serbo, da tempo in uscita.

Proprio Vlahovic resta, ad oggi, uno dei più scomodi punti interrogativi per Igor Tudor, visto che non è chiaro ancora quale possa essere il futuro del 25enne di Belgrado. Un rebus che Damien Comolli e Francois Modesto sono chiamati a sciogliere il prima possibile, anche per sbloccare il tanto atteso ritorno di Randal Kolo Muani a Torino. I discorsi con i vertici del PSG sono in fase avanzata, manca solo la cessione del serbo per poter incastrare l’ultimo pezzo del puzzle. Il capitolo cessioni, per la dirigenza bianconera, rimane di vitale importanza.

C’è anche Douglas Luiz ad occupare una casella che, da Torino, vorrebbero liberare il prima possibile per dare modo ad un nuovo grande colpo di vestirsi ufficialmente di bianconero. Nel frattempo sono in arrivo novità per un addio che i tifosi bianconeri, ad oggi, proprio non si aspetterebbero di vedere. Il recente infortunio ha cambiato tutto: può dire addio alla Juventus in tempi brevi.

Addio Juve: lo vuole subito l’ex Milan

‘La Repubblica Palermo’, nelle scorse ore, ha parlato di calciomercato tirando in ballo in primis una situazione spinosa che sta riguardando una delle big di Serie B: il Palermo. La squadra di Pippo Inzaghi ha infatti urgente necessità di mettere a segno un colpo tra i pali.

Il recente infortunio di Alfred Gomis ha di fatto messo nei guai la squadra siciliana che ha perso il suo numero 1, il 31enne senegalese, ed è adesso a caccia di un degno sostituto per il tempo in cui dovrà recuperare dalla frattura del radio del braccio destro, con tempi di recupero stimati in circa due mesi. Nel frattempo è arrivato Francesco Bardi, dopo l’avventura alla Reggiana. Ma Inzaghi punta ad un grande colpo che potrebbe arrivare dalla Juventus: Mattia Perin. Già nel recente passato l’estremo difensore di Latina aveva manifestato la voglia di giocare con maggiore continuità, rimanendo però alla fine sempre fedele ai colori bianconeri.

Ora Perin, 32 anni ed un contratto fino al 30 giugno 2027, è oggetto di attenzione da parte dei rosanero. Pare che vi siano già stati dei contatti, nel frattempo, con l’entourage del portiere della Juventus. Intanto il Sassuolo, che pure pensava a Perin, ha alla fine scelto Arijanet Muric dell’Ipswich Town, tirandosi fuori dalla corsa all’esperto estremo difensore che oggi può diventare una priorità per il Palermo.