Juventus, lo stadio è tutto contro Vlahovic: “Deve andarsene”

I messaggi dell’ambiente sull’attaccante non lasciano dubbi, clima di bufera in occasione dell’amichevole con la Next Gen

Giornata particolare per la Juventus, che si dedica alla tradizionale amichevole in famiglia contro la Next Gen. Ma anche oggi, ambiente non del tutto sereno a Torino, visto che fa discutere molto, sebbene fosse stata sostanzialmente preannunciata, la formazione di Tudor, che da’ spazio a diversi giocatori poco impiegati ultimamente. Tra cui Dusan Vlahovic in odore di addio.

La reazione dello stadio fisico e virtuale, nei confronti del serbo, è tutta un programma. Molti commenti sui social incitano a fischiare senza sosta l’attaccante, per fargli capire che non è più persona gradita in bianconero. Su ‘X’, in tanti si sono scagliati contro di lui. Il verdetto della ‘aficion’ bianconera è già stato sancito, rapporto ampiamente concluso in malo modo. Ecco alcuni messaggi:

Anche il gol segnato al 33′ non ricuce lo strappo con la tifoseria allo stadio. Si sentono fischi allo Stadium, poi Vlahovic realizza la marcatura e non esulta. Il serbo torna a centrocampo a testa bassa. Segnali di una separazione annunciata.

