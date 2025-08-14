Inter: non solo Lookman, Marotta piazza un doppio colpo in difesa

Il calciomercato dei nerazzurri potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Il nigeriano si riapre e sembra vicina la svolta anche nel reparto difensivo

È un’Inter che inizia a fare sul serio sul calciomercato. La fase di riflessione e di attesa sembra essere completamente terminata e Marotta nel giro dei poco tempo dovrebbe rompere gli indugi per diversi obiettivi. Il nome in cima alla lista resta sempre quello di Ademola Lookman. La speranza di prenderlo in viale della Liberazione non è svanita completamente e l’arrivo di Muniz, stando al Corriere dello Sport, potrebbe facilitare l’operazione.

Ma non è assolutamente finita qui. Secondo le informazioni de La Gazzetta dello Sport, l’Inter presto potrebbe accelerare per una doppia operazione di calciomercato in difesa. La partenza di Palacios e quella possibile di Pavard lasciano un vuoto in quel reparto e l’Inter avrebbe individuato i profili giusti per rinforzare il pacchetto arretrato. Affari importanti dal punto di vista economico e vedremo cosa succederà.

Calciomercato Inter: Lookman e due colpi in difesa

L’Inter in questa fase di calciomercato potrebbe chiudere quattro operazioni. Il condizionale è d’obbligo perché due dipendono dalle uscite come quella del secondo difensore e del centrocampista. Un centrale e l’attaccante, però, saranno chiuse a prescindere con Lookman che ritorna ad essere un obiettivo concreto per i nerazzurri soprattutto per la volontà del giocatore di trasferirsi alla corte di Chivu.

Per quanto riguarda il reparto difensivo, i nomi che circolano nell’ambiente nerazzurro sono quelli di Badé e Solet. Il primo è in uscita dal Siviglia. Il Leverkusen sembra essere in vantaggio, ma in caso di proposta intorno ai 20 milioni la trattativa potrebbe decollare già nei prossimi giorni di calciomercato. Il francese dovrebbe arrivare a prescindere dalle uscite vista la sua abilità di giocare a 3 e la possibilità di spostare Bisseck sul centrodestra come alternativa a Bastoni.

In caso di uscita di Pavard, l’Inter sarebbe intenzionata ad andare su Solet. L’altro francese viene da una stagione molto positiva con l’Udinese e rappresenta una carta importante anche in ottica futuro. Acerbi e de Vrij entro la prossima estate lasceranno i nerazzurri e il transalpino potrebbe prendere le chiavi della difesa. Anche questa una operazione di calciomercato non semplice visto che i friulani non si priveranno facilmente del difensore.

Mercato Inter: Solet e Bade i nomi nuovi per la difesa

L’Inter prosegue il cast per il centrale. Il nome di Badé è da tenere in considerazione visto che il Siviglia ha problemi economici e in questa fase di calciomercato deve pensare esclusivamente a vendere per consentire anche ai nuovi acquisti di essere registrati e a disposizione del tecnico.

Ma i nerazzurri starebbero pensando di raddoppiare con Solet in caso di addio di Pavard. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e delle indiscrezioni. Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se i due centrali diventeranno realmente degli obiettivi concreti dell’Inter in questo calciomercato.