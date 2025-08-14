Atalanta
Inter-Lookman, scelta fatta: la decisione definitiva di Marotta

I vice campioni d’Italia ancora a caccia dell’attaccante: ecco cosa succederà adesso

Sono ancora ore in cui si continua a parlare di una delle vicende di mercato più infuocate di tutta l’estate, vale a dire il caso Lookman. Da settimane, l’Inter è in forcing sull’attaccante nigeriano, che da parte sua sta cercando di forzare la situazione, ma non si arriva ancora a una definizione del tutto.

Inter-Lookman, scelta fatta: la decisione definitiva di Marotta – Calciomercato.it

Nonostante il diretto interessato stia facendo di tutto per andare a Milano, per adesso l’Atalanta non cede e insiste nel voler cedere il giocatore soltanto alle proprie condizioni. Bergamaschi che intanto cercano un sostituto di Lookman, ma non danno il via libera all’Inter. Come raccontato su Calciomercato.it, Lookman potrebbe giungere ad Appiano Gentile verso fine mercato. Tuttavia, l’Inter potrebbe avere anche altre problematiche da risolvere.

L’amichevole con il Monza ha deluso le aspettative, gara vinta solamente ai rigori contro i brianzoli. E per questo ci si chiede se nel frattempo i nerazzurri non dovrebbero curare anche altri fronti di mercato.

Inter-Lookman, il sondaggio di CM.IT parla chiaro: acquisto prioritario per i tifosi

Domanda che è stata posta dalla redazione di Calciomercato.it ai propri utenti, tramite il consueto sondaggio sui social. Ma nonostante tutto, la sensazione è che l’Inter faccia bene a insistere su Lookman.

Inter-Lookman, il sondaggio di CM.IT parla chiaro: acquisto prioritario per i tifosi – Calciomercato.it

L’opzione Lookman come affare prioritario infatti è stata votata dal 41,7% dei partecipanti al sondaggio. Il 36,7%, invece, si è espresso a favore della ricerca di un colpo top in difesa.

Decisamente meno battute le altre preferenze. Solo per l’11,7% infatti servirebbe un acquisto in linea mediana, mentre appena il 10% direzionerebbe il budget sul colpo Sancho.

