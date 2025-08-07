Lookman all’Inter, ecco quando si chiude: “Accordo verbale” | ESCLUSIVO

Le ultime sulla telenovela di mercato che vede coinvolti il club di Oaktree e l’Atalanta

Nuova ricca puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it. Ovviamente il focus è stato sulle ultime mosse di mercato dei nerazzurri, con la telenovela Lookman sempre al centro di tutto.

“Epilogo negli ultimissimi giorni di mercato”

L’ospite di questa puntata è stato Maurizio Lorenzi, telecronista dell’Atalanta a ‘Novastadio’. “La questione sembra poco risolvibile”, ha detto a INTER ZONE a proposito dell’affaire Lookman. Come noto, l’attaccante nigeriano ha lasciato Bergamo e l’Italia dichiarando guerra alla ‘Dea’. La sua volontà è decisa: Inter e basta.

Ma “a Bergamo – aggiunge Lorenzi – i Percassi sono molto fermi: non vogliono cedere ai capricci del giocatore, bensì riflettere con calma sulla vicenda”. Alla fine, a meno di sorprese, l’operazione con l’Inter dovrebbe andare in porto. Però, come dichiarato da Lorenzi a INTER ZONE, “la sensazione è che questa storia possa trovare un epilogo solo gli ultimissimi giorni di mercato“.

“L’Atalanta ambisce a vendere Lookman all’estero”

In conclusione il nostro ospite ha parlato della tanto chiacchierata promessa fatta dai Percassi a Lookman un anno fa, dopo il no all’offerta del PSG: “C’è stato un accordo verbale tra la società e l’entourage del giocatore. Ma è chiaro che l’Atalanta ambisca a vederlo all’estero per non rinforzare una diretta concorrente.

Marotta e i Percassi hanno un rapporto ottimo, di stima reale. E sulla base di questa sintonia la Dea ha aperto all’Inter, tuttavia l’offerta arrivata (la seconda da 42 milioni più 3 di bonus, ndr) è stata ritenuta non congrua al valore del giocatore“.