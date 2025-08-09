Atalanta
L’Atalanta al lavoro per il post Lookman: Araujo nel mirino, l’Inter osserva | CM.IT

In queste ore il club orobico è tornato forte sull’esterno offensivo dello Sporting. Pronta l’offerta: i dettagli

Tutto fermo per Lookman-Inter, ma l’Atalanta si sta muovendo sul mercato alla ricerca del miglior erede possibile dell’attaccante nigeriano.

Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, in queste ore ha ripreso quota la candidatura di un giocatore nel mirino già da qualche settimana: parliamo di Maxi Araujo dello Sporting CP.

L'Atalanta al lavoro per il post Lookman: Araujo nel mirino, l'Inter osserva

Atalanta, offerta in arrivo per Maxi Araujo

L’Atalanta è pronta a offrire 22/23 milioni di euro per il cartellino del 25enne uruguaiano, un esterno offensivo che l’anno scorso, nella sua prima stagione in Europa, ha realizzato 4 reti e 8 assist.

Il classe 2000 di Montevideo sa interpretare bene la fase difensiva e ha il potenziale per incrementare i suoi numeri in zona gol. Lo Sporting lo ha preso dai messicani del Toluca per quasi 14 milioni, e adesso ne chiede 30 per lasciarlo partire.

Maxi Araujo può sbloccare Lookman-Inter

Maxi Araujo può sbloccare Lookman-Inter

L’Atalanta crede nel ragazzo e l’offerta svelata, 22/23 milioni, è di quelle importanti. L’arrivo di Maxi Araujo, o comunque di un calciatore con caratteristiche simili potrebbe sbloccare definitivamente l’affare Lookman (in arrivo una maxi multa per il nigeriano) con l’Inter. Prima dell’ultimo rilancio, comunque, Marotta dovrebbe avere un nuovo faccia a faccia con Percassi.

