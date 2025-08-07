Atalanta
DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 7 agosto LIVE

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso

Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumors, trattative, ufficialità in arrivo. Come sempre, sul nostro sito, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

Il Milan non si ferma: dopo Jashari, il ‘Diavolo’ è pronto a chiudere per Athekame e guarda con attenzione allo scenari per Hojlund in attacco. La Juve, che insiste per il ritorno di Kolo Muani, grazie alla possibile cessione di Douglas Luiz pianifica l’assalto a Hjulmand a centrocampo. Il Napoli è vigile su Chiesa, mentre continua la telenovela Lookman con l’Inter che resta in attesa per il nigeriano. 

Milan, c'è Hojlund per l'attacco

Il Milan non si ferma a Jashari: vicino Athekame, mentre in attacco sono in ascesa le quotazioni di Hojlund.

