Da Thuram al cambio tattico: Lookman serve davvero all’Inter?

Il caso relativo all’attaccante nigeriano si infittisce mentre è lecito chiedersi quanto e come sarebbe utile a Chivu

Sono giorni caldissimi in casa Inter con la vicenda legata ad Ademola Lookman a catalizzare l’attenzione dei tifosi. Il calciatore intanto ha lasciato Bergamo sabato svuotando il proprio armadietto andandosene senza avviso.

L’ennesima crepa in un rapporto tra il nigeriano e l’Atalanta arrivato ormai ai minimi storici. La famiglia Percassi sembra rassegnata a perdere il calciatore, fermo restando che si lavora comunque alle proprie condizioni. L’Inter, dal canto suo, resta in attesa dopo il rifiuto relativo all’offerta da 45 milioni di euro complessivi tra parte fissa e bonus.

Al contrario i bergamaschi non fanno sconti, e nonostante la situazione si faccia sempre più delicata ad ogni ora che passa, mantengono la propria posizione. Ad ogni modo, al netto della quadra da trovare tra i club, c’è da chiedersi quanto e in che modo Ademola Lookman sarebbe realmente utile alla nuova Inter targata Christian Chivu.

Prima di tutto bisognerebbe capire come eventualmente il nigeriano possa gestire il passaggio di sistema da quello collaudato di Gasperini a quello che potrebbe avere in mente l’attuale allenatore interista.

Inter, Lookman nel tridente o al posto di Thuram? Le soluzioni

Qualora Chivu dovesse mantenere un assetto standard basato su due punte appare chiaro come Lookman sarebbe di difficile inserimento visto la presenza di due top player di prima fascia come Thuram e Lautaro Martinez.

Il capitano resta il grande intoccabile, e nella casistica di un attacco a due appare evidente come Lookman dovrebbe poi giocarsi il posto col francese, offrendo nel caso a Chivu caratteristiche differenti ed un nuovo modo di interpretare il ruolo. Probabilmente si tratta della strada più complessa da percorrere proprio per le caratteristiche dell’eventuale nuovo innesto, che a Bergamo ha reso in un sistema offensivo completamente diverso.

Da seconda punta pura, con movimenti combinati con Lautaro rischia infatti di limitare alcune delle sue qualità principali. Proprio per queste ragioni, per facilitarne l’ambientamento nella nuova realtà, Chivu potrebbe impiegare Lookman tra i due supporti al di sotto dell’attaccante centrale nel 3-4-2-1 sul quale l’ex Parma ha già iniziato a lavorare a margine del Mondiale per club.

In questo caso il nigeriano potrebbe far coppia con Lautaro alle spalle di Thuram, offrendo una soluzione di tridente non in linea, che possa andare in qualche modo a ricordare il modo di giocare dell’Atalanta di Gasperini.

Appare evidente come l’inserimento del nigeriano sia un upgrade per l’intero reparto d’attacco, vista la qualità che può mettere a disposizione, ma al contempo è anche un pensiero in più dal punto di vista tattico e di gestione perchè con un campione del genere l’Inter dovrebbe andare a modificare il proprio assetto per consentire una convivenza più agevole. In questo caso gli equilibri col centrocampo saranno decisivi per la buona riuscita del gioco di Chivu.