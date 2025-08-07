UFFICIALE: non è più il Capitano. La storia di Icardi si ripete

Comunicato del club: “Decisione di comune accordo con dirigenza e staff tecnico”

Rottura totale con il capitano. Come a inizio 2019 con Icardi, al quale l’Inter tolse la fascia da capitano a causa delle accese discussioni per il rinnovo. A Parma lo sfogo di Spalletti e, prima della sfida di Europa League con l’Eintracht, la decisione di dirottare la fascia sul braccio di Handanovic.

Da Icardi a ter Stegen, via la fascia dal braccio: il comunicato ufficiale del Barcellona

Oltre sette anni dopo sta accadendo lo stesso, non di nuovo in casa Inter ma al Barcellona. Poco fa il club blaugrana ha annunciato che ter Stegen non è più il capitano della squadra.

“ll Barcelona comunica che, a seguito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del giocatore Marc-André ter Stegen e in attesa di una risoluzione definitiva della questione, dirigenza e staff tecnico hanno deciso di togliergli temporaneamente la fascia di capitano della prima squadra“, recita la nota ufficiale dei catalani.

La fascia è stata data ad Araujo, a gennaio obiettivo della Juve e fino ad oggi il vice capitano.

Niente referto alla Liga e Joan Garcia resta fuori lista

Da tempo il portiere tedesco e la società di Laporta sono ai ferri corti, per usare un eufemismo. Il Barcellona ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti poiché, a suo dire, si sarebbe rifiutato di divulgare il proprio referto medico alla Liga.

In questo modo il 33enne di Moenchengladbach, ai box dopo l’operazione alla schiena effettuata senza il consenso dei dirigenti, avrebbe consentito al Barça di scaricare gran parte del suo super stipendio (circa 16,6 milioni lordi) e registrare un nuovo acquisto. Nella fattispecie Joan Garcia, portiere preso dall’Espanyol per 25 milioni.

Ter Stegen accostato all’Inter, ecco la verità

Ter Stegen è fuori dai piani del Barcellona, ma ha ancora tre anni di contratto. Laporta e soci sono disposti anche a regalarlo pur di liverarsi del suo elevato ingaggio, però il classe ’92 è di nuovo ai box e ad oggi non ha mercato.

In queste settimane è stato accostato a diversi club, dal Galatasaray alla stessa Inter. I nerazzurri ci hanno pensato qualche stagione fa, mentre allo stato attuale non vi è alcun interesse. E non ci sarebbe stato neanche in caso di partenza di Sommer, considerato i suoi emolumenti e le sue precarie condizioni fisiche.