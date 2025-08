DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di sabato 2 agosto

Dalla Serie A all’estero, in tempo reale tutto sulle ultime trattative e sugli affari in corso

Nuova giornata di calciomercato che si annuncia molto calda, tra rumours, trattative, ufficialità in arrivo. Come sempre, sul nostro sito, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutte le principali operazioni che riguardano le big del nostro campionato e non solo.

Muro Atalanta per Lookman: non basta all’Inter l’offerta da 45 milioni, con la ‘Dea’ che chiede almeno 50 milioni per il cartellino del nigeriano. Il Pallone d’Oro si arrabbia e adesso potrebbe farsi sotto il Napoli, che intanto ripensa a Chiesa. La Juventus, sempre alle prese con la grana Vlahovic, continua a spingere per il ritorno di Kolo Muani. Il Milan, oltre al serbo in uscita da Torino, valuta in attacco anche le piste Hojlund e Gonzalo Ramos.

LIVE

09:15 Roma, ufficiale l'acquisto di Ghilardi La Roma ha ufficializzato l’ingaggio di Daniele Ghilardi: il difensore arriva a titolo definitivo dal Verona e ha firmato un contratto fino al 2030. Indosserà la maglia numero 87.

08:54 Juventus, Weah si riavvicina al Marsiglia Disgelo tra Juventus e Marsiglia sul fronte Weah: il club francese si avvicina alle richieste dei bianconeri, che valutano almeno 15 milioni il giocatore e nell’operazione vorrebbero inserire l’obbligo di riscatto.