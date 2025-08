Juventus, non solo Vlahovic: esclusione eccellente e segnale al Napoli

La Juve affronta la Reggiana nella prima uscita stagionale: diverse sorprese nelle scelte di Tudor, anche in ottica mercato

Prima amichevole stagione per la Juventus, che in attesa della partenza per il ritiro in Germania (fissata nel pomeriggio) incrocia la Reggiana nel quartier generale della Continassa.

Un test utile per Igor Tudor per affinare la condizione dopo dieci giorni di preparazione e per vedere all’opera anche diversi elementi al centro dei rumors di mercato. Come ad esempio Miretti, titolare al fianco di capitan Locatelli in mediana.

Il giovane canterano, di ritorno dal prestito al Genoa, negli ultimi tempi è nel mirino del Napoli dell’ex Ds Manna: la Juve vuole monetizzare dalla cessione del centrocampista, ma chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro per dare il via libera all’operazione.

Calciomercato Juve: Miretti titolare nel primo test, in tribuna Douglas Luiz

In campo dal primo minuto ci sono inoltre Nico Gonzalez e Kostic sulle corsie esterne di centrocampo. L’argentino per un’offerta da 25-30 milioni lascerebbe la Juve e in questo momento frena l’arrivo sotto la Mole di Sancho.

Anche per il serbo si aspettano delle proposte, con l’ex Fenerbahce che in caso resterebbe in rosa come vice Cambiaso. Subito in campo da titolare anche il nuovo acquisto Jonathan David: grande attesa per il centravanti canadese, preferito a Vlahovic nella prima uscita stagionale. Il bomber ex Fiorentina parte dalla panchina e resta in uscita dalla Juventus, con il Dg Comolli a caccia di soluzione per il futuro del numero nove. L’altro esubero di lusso Douglas Luiz, invece, si accomoda in tribuna e non figura nella distinta ufficiale dopo essersi presentato in ritardo (e pagato una multa salatissima) al raduno della scorsa settimana.

Infine, la nota liete in casa Juve riguarda soprattuto il rientro di Gleison Bremer. Il brasiliano torna a dieci mesi di distanza dal grave infortunio al legamento crociato del ginocchio ed è sceso in campo nella formazione titolare di Tudor nel pacchetto difensivo insieme a Kalulu e Kelly.