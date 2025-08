Darwin Nunez: la verità sul Milan, l’Al-Hilal e le tempistiche di addio | CM.IT

Tare si muove per l’uruguaiano in uscita dal Liverpool: ma i costi dell’operazione sono alti

Il Milan vuole rinforzare il reparto avanzato con un’altra punta. Non solo Vlahovic e Kalimuendo, il Ds Tare si sta muovendo anche per Darwin Nunez.

Come raccolto da Calciomercato.it, l’attaccante uruguaiano piace molto ma i rossoneri sono ben consapevoli degli elevati costi dell’operazione tra ingaggio (4-5 milioni netti) e cartellino.

Il Liverpool è pronto a cederlo, ma la richiesta è sui 50/55 milioni di euro.

Il Milan, che è in costante contatto con l’entourage del classe ’99, sta facendo delle riflessioni per capire se ci sono i margini per una trattativa coi ‘Reds’.

Per settimane nei piani del Napoli, sull’ex Benfica c’è sempre l’Al-Hilal di Simone Inzaghi: i colloqui coi sauditi vanno avanti da oltre mesi. Prima di affondare il colpo, però, il club della Saudi Pro-League deve realizzare una cessione.

Darwin Nunez-Liverpool, sarà addio

Naturalmente per Nunez non si escludono altre soluzioni, del resto il Liverppol lo ha messo sul mercato e il profilo è particolarmente apprezzato a livello internazionale.

A meno di clamorose sorprese, quindi, la sua avventura ad ‘Anfield Road’ iniziata nel 2022 terminerà in questa sessione, dopo 40 gol in 163 partite e la vittoria della Premier lo scorso anno. Le prossime settimane saranno quelle decisive.