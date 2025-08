Milan a caccia del bomber, tra Vlahovic e Nunez spunta Kalimuendo | CM.IT

Dopo aver chiuso già diverse operazioni, in entrata e in uscita, il club rossonero si sta muovendo anche per chiudere un centravanti

La settimana che si aprirà lunedì sarà molto importante per quanto riguarda il calciomercato di diverse squadre italiane, impegnate in diverse operazioni tra acquisti e cessioni.

Sarà così anche per il Milan rinnovato di Massimiliano Allegri. Durante la tournée asiatica, l’impressione è stata ottima e sono arrivati anche risultati importanti come la vittoria sul Liverpool campione d’Inghilterra di Arne Slot. Certo, è solo calcio d’estate, ma le sensazioni sono buone.

Nel frattempo, continua il lavoro del direttore sportivo Igli Tare che ha già portato in dote al nuovo allenatore diversi innesti di spessore: in primis Luka Modric, arrivato da svincolato dopo la scadenza del contratto col Real Madrid. Poi sono arrivati Samuele Ricci dal Torino e Pervis Estupinan dal Brighton, quest’ultimo per sostituire Theo Hernandez approdato all’Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Adesso le attenzioni si concentrano su un centravanti per rinforzare il reparto d’attacco che, ad oggi, può contare sul solo Santiago Gimenez, col messicano dovrà cercare di essere più convincente rispetto ai primi sei mesi passati in rossonero. E i nomi non mancano.

Vlahovic, Nunez e il terzo incomodo: fissato il prezzo di Kalimuendo

Detto e ridetto di Dusan Vlahovic, telenovela che ci porteremo avanti fino agli ultimi giorni di calciomercato, è di queste ore la notizia che vorrebbe i rossoneri pesantemente interessati a Darwin Nunez. Il centravanti del Liverpool è stato trattato anche dal Napoli di Antonio Conte, che poi ha virato su Lorenzo Lucca. Adesso sull’uruguaiano si registrano movimenti arabi, in particolare dall’Al-Hilal, ma il club lombardo resta in agguato.

Tra tutti questi nomi, torna di moda anche quello di Arnaud Kalimuendo. Il 23enne del Rennes non è, infatti, una possibilità mai battuta. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, Tare ha avuto dei colloqui preliminari, non sfociati per ora in passi concreti o in una trattativa, per sondare il terreno. Il club transalpino, con cui il Nazionale francese è sotto contratto fino al 30 giugno 2027, è disposto anche a cedere il suo gioiello a fronte di un’offerta non inferiore ai 25 milioni di euro.

Il Milan si muove su più tavoli, in attesa di sferrare il colpo decisivo. Allegri attende e intanto si prepara alla nuova stagione con rinnovato ottimismo. Le altre squadre sono avvisate.