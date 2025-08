Il Milan ci prova per Darwin Nunez: la mossa di Tare e tutti gli ostacoli

Per l’attacco rossonero prende quota l’uruguaino in uscita dal Liverpool. Sarebbe il preferito di Tare

Darwin Nunez sorpassa tutti. Secondo ‘Sky Sport’ l’uruguaiano è in cima alle preferenze del Milan, in particolare di Igli Tare per quanto riguarda la casella del centravanti ancora da riempire.

Fino a qualche settimana fa il classe ’99 è stato in ballo con il Napoli di Antonio Conte, che poi per via dei costi elevati ha preferito virare su Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Costi elevati che si ripropongono anche coi rossoneri. Il Liverpool è disposto a cederlo (davanti ha già preso Ekitike e vuole prendere Isak), ma fin qui ha sempre chiesto 50/55 milioni di euro per il cartellino del 26enne di Artigas, costatogli circa 85 milioni nell’estate di tre anni fa.

Il Milan potrebbe ragionare su una offerta di prestito oneroso più diritto di riscatto oppure obbligo condizionato, in modo da rendere meno impattante l’operazione in questo bilancio. Ma anche perché Allegri ha altre necessità, vedi il terzino destro e un centrocampista.

Lo stipendio di Nunez non è inaccessibile: 4,6 milioni di euro netti, a fronte di un contratto che scade a giugno 2028. Ma per lasciare la ricca e ambita Premier è probabile che possa chiedere una cifra superiore al Milan.

Insomma, nel complesso parliamo di una operazione tutt’altro che semplice. E sicuramente molto onerosa per questo Milan, tra cartellino e stipendio.

Tare è in contatto diretto col calciatore e col suo rappresentante, quel Fali Ramadani che al Milan è praticamente di casa. L’agente avrebbe avuto dei contatti pure con la Juve, dalla quale è sempre in uscita Dusan Vlahovic: il serbo è un altro nome ‘caldo’ per l’attacco rossonero.

Milan, Darwin Nunez e le difficoltà in Premier. L’Al-Hilal di Inzaghi sullo sfondo

Eccessivo definirla una scommessa, ma è evidente che in Inghilterra Darwin Nunez non abbia ripetuto le prestazioni fornite in Portogallo con la maglia del Benfica.

Non ha mai del tutto convinto Klopp, né soprattutto il suo successore Slot. In tre stagioni ha disputato 143 partite mettendo a segno 40 gol.

Dopo il Napoli, il Milan potrebbe rappresentare la sua prima scelta come prossima destinazione. L’alternativa allo sbarco in Serie A, o al trasferimento in un’altra squadra di Premier rimane l’Arabia. Nella fattispecie l’Al-Hilal di Simone Inzaghi.