Nunez e Lucca al Napoli, svolta con la maxi cessione | CM.IT

Il club partenopeo lavora per arricchire il reparto offensivo e trovare il vice-Lukaku: la cessione di Osimhen sblocca un affare.

Il calciomercato del Napoli entra nella fase più delicata, quella legata inevitabilmente alla cessione di Victor Osimhen. L’attaccante ha una clausola da 75 milioni valida all’estero, sulle sue tracce anche la Juventus, ma De Laurentiis non ha intenzione di cederlo alla concorrenza.

Ad ogni modo, all’entourage del calciatore è arrivata una maxi offerta quasi impossibile da rifiutare. Quasi, perché nel calcio nulla è certo. L’Al-Hilal ci riprova, offrendo a Osimhen un contratto da 40 milioni di euro l’anno. La risposta non è ancora arrivata, Victor ci deve riflettere. Ha già declinato qualche settimana fa, rifiutando di partecipare al Mondiale per club.

Ora Osimhen è in vacanza, a casa sua. Non vuole dare alcun segnale ai pretendenti, ma se ne riparlerá quando torna dalle meritate ferie. E nel frattempo il Galatasaray che lo insegue quasi si spazientisce, perché il centravanti nigeriano non ha accettato il contratto con i turchi, tantomeno rifiutato del tutto.

La cessione di Osimhen sblocca l’affare Nunez

La vendita di Osimhen tramite la clausola rescissoria da 75 milioni di euro permette al Napoli di affondare il colpo decisivo per Nunez.

L’attaccante uruguaiano è convinto del trasferimento in azzurro e del progetto tecnico di Antonio Conte. Manca però l’intesa tra Napoli e Liverpool: la richiesta dei Reds è di almeno 60 milioni di euro.

Manna non resta senza alternative. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, il diesse azzurro ha già tessuto la tela per arrivare a Lorenzo Lucca. Il Napoli ha raggiunto l’intesa economica con il ragazzo, manca solo l’affondo decisivo con l’Udinese. Servono circa 30 milioni di euro, il club partenopeo vuole abbassare le pretese e trattare. Ma ci saranno nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni: Nunez può rappresentare la prima scelta.

Ndoye e Beukema vogliono Napoli

Oggi confronto decisivo per il trasferimento di Ndoye al Napoli e per superare definitivamente gli ostacoli posti dal Bologna.

Il calciatore è convinto del trasferimento in azzurro e vuole giocare la Champions, ma i rossoblu sparano alto. Vogliono almeno 40 milioni di euro. Il Napoli prova a diminuire il costo del cartellino inserendo Zanoli nell’affare.

Per Sam Beukema discorso differente, ma non troppo. Il giocatore è inseguito da mesi dal Napoli, come riportato già su Calciomercato.it. Il Bologna vuole capire se cederà Lucumí entro metà luglio, visto la clausola rescissoria. In tal senso, Sartori non vuole perdere due centrali in una sola sessione estiva.

L’olandese, però, ha già fatto la sua scelta: come Ndoye è lusingato dal Napoli. L’operazione può sbloccarsi nelle prossime settimane. Per Ndoye potrebbe essere anche questione di pochi giorni.