Napoli, sprint sul Milan per Nunez: cifre e formula dell’affare

Gli azzurri scattano in avanti per l’attaccante, spuntano i dettagli della proposta ai ‘Reds’: il Diavolo è tagliato fuori

Come spesso accade, il calciomercato lo fanno i grandi nomi e in particolare gli attaccanti. Ce ne sono diversi che possono diventare protagonisti di questa sessione e la Serie A è in prima fila per rinforzi di alto livello in tal senso. Sono diverse le nostre big che sognano di cogliere l’occasione Darwin Nunez.

L’uruguaiano ha concluso la stagione al Liverpool con lo score non esaltante di appena 7 gol e 7 assist, cifre lontane dal suo valore. Si tratta di un giocatore che ha fatto da comprimario, nella cavalcata dei ‘Reds’ verso il titolo in Inghilterra. Per il suo modo di giocare, non è funzionale alle idee di Arne Slot. E infatti, dalle parti di Anfield sono entrati ormai nell’ordine di idee di cederlo.

Il Milan punta innanzitutto su Vlahovic ma segue anche Nunez, per il proprio attacco. Ma l’uruguagio è un nome caldo anche per il Napoli. In seconda fila, la Juventus, che pure può essere interessata. Ma le ultime indiscrezioni parrebbero porre in vantaggio i campioni d’Italia.

Napoli, avanti tutta per Nunez ma solo in prestito

Secondo quanto viene riportato in Inghilterra da ‘Football Insider’, infatti, quella degli azzurri è una delle candidature più concrete, insieme a quella dell’Atletico Madrid. E spunterebbero già i termini di un potenziale affare.

Secondo quanto riporta la testata online britannica, la valutazione del giocatore sarebbe intorno ai 45 milioni di euro. Ma ci sarebbe distanza tra il Napoli e il Liverpool sulla formula dell’affare. I partenopei vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto, mentre i ‘Reds’ chiederebbero una cessione a titolo definitivo. Da capire se si troverà il modo di far collimare i rispettivi interessi, trovando in qualche modo un punto di incontro.