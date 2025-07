DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di domenica 27 luglio – LIVE

Gli affari più importanti, in Serie A e all’estero, live in tempo reale: ecco le trattative più calde e le ufficialità di oggi

Il calciomercato non si ferma e sono tante le indiscrezioni che circolano, in Italia e all’estero per quanto riguarda i calciatori più interessanti del panorama internazionale. Come ogni giorno, su Calciomercato.it trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sulla campagna trasferimenti 2025/26.

Il Milan continua ad avvicinarsi ai suoi obiettivi, con Jashari nome che resta caldissimo. Il brasiliano Wesley sbarca invece finalmente nella capitale dopo una lunghissima trattativa mentre si attende un rilancio dall’Inter per Ademola Lookman. Sempre viva la pista Ndoye per il Napoli, anche se i costi sono ancora molto alti. La Juventus invece lavora agli obiettivi ormai consolidati da Kolo Muani a Sancho, sperando di sbloccare le cessioni di Vlahovic e Douglas Luiz.