Juve e Milan studiano Agazzi: Sarri l’ha già promosso | CM.IT

Bianconeri e rossoneri sulle tracce dell’esterno uruguayano, che piace tanto al tecnico della Lazio: la situazione

Un mercato fermo, bloccato e Maurizio Sarri obbligato a lavorare con il materiale che ha attualmente a disposizione. Questa la situazione in casa Lazio, con il club biancoceleste, che fino ad ora ha potuto solo esercitare gli obblighi di riscatto previsti.

Nessun acquisto dunque, neppure quel Lucas Agazzi che tanto piace a Maurizio Sarri. Come raccolto da Calciomercato.it, il classe 2005, uruguaiano del Defensor Sporting, ha tanti estimatori in Europa e in Italia. Sarri è sicuramente uno di questi, ma il mercato biancoceleste bloccato resta un nodo importante nell’affare. Munito di passaporto italiano, l’esterno destro è in grado di giocare sia come ala che come terzino oltre che come esterno e ha incuriosito numerose società, italiane ed estere.

#LucasAgazzi ha avuto molte richieste. Piace in #Italia e all’estero. In passato è stato vicinissimo alla Lazio: #Sarri, in particolare, lo stima molto, ma il mercato dei biancocelesti è bloccato. Per questo motivo, ci sono state delle chiacchierate con #Juve, #Milan e alcune… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) July 26, 2025

E insieme alla Lazio anche Milan e Juventus hanno ricevuto informazioni sul calciatore: ci sono state infatti delle chiacchierate con bianconeri e rossoneri, oltre che con alcune società straniere. E a proposito di bianconeri, in casa Juventus uno dei nomi su cui il club è più vigile resta quello di Marco Palestra, esterno dell’Atalanta, valutato con attenzione, in grado di giocare anche a sinistra oltre che a destra.