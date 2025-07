Lasciano il Milan, visite e firma: Tare vende ancora | CM.IT

I rossoneri continuano a sfoltire la propria rosa: ecco i prossimi a fare le valigie. E’ finita con il Diavolo

Le prossime saranno le ore di Ardon Jashari. Il Milan è in attesa di una risposta da parte del Club Brugge all’ultima offerta messa sul piatto.

Jashari – Da Milan filtra rialzo offerta da 32,5 a 33,5m+4,5 di bonus facili; dall’entourage da 33+5. Parliamo in entrambi i casi di un totale di 38m. Si attende risposta Brugge: richiesta è sempre stata di 35/40m per realizzare cessione record@calciomercatoit 🤝@MartinSa1988 pic.twitter.com/SgWCrnFSiS — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) July 27, 2025

Igli Tare e tutto il popolo rossonero incrociano le dita, sperando di poter scrivere definitivamente la parola fine su questa lunghissima trattativa. Nel frattempo, il dirigente albanese continuerà a lavorare soprattutto alle cessioni: di giocatori da piazzare ce ne sono davvero diversi.

Domenica è stata la giornata dell’ufficialità di Emerson Royal al Flamengo, che ha permesso ai rossoneri di incassare poco più di nove milioni di euro. Saranno otto quelli che il Bologna verserà nelle casse del Diavolo per Tommaso Pobega, una volta che sarà scattato l’obbligo di riscatto (a facili condizioni).

Domani toccherà a Lorenzo Colombo lasciare ufficialmente il Milan. C’è il Genoa nel suo futuro: visite mediche e firma per il calciatore, arrivato già in città , che si legherà al Grifone in prestito con diritto di riscatto. L’obbligo scatterà in caso di salvezza e al raggiungimento di determinate condizioni personali non difficili, legate a presenze e gol.

Milan, la lista è lunga: tutti i giocatori in attesa di sistemazione

Lasceranno certamente il Milan anche Yacine Adli, che vuole restare in Serie A, e Ismael Bennacer. Per il francese si aspetta una proposta convincente da parte del Torino, ma sul giocatore c’è anche il Sassuolo.

Sull’algerino, invece, si è fatto avanti l’Al-Ittihad, mettendo sul piatto dieci milioni di euro. Il calciatore, però, continua a pensare al Marsiglia che non vuole offrire più del prestito per riprendere l’ex Empoli.

Ci sono poi altri due centrocampisti pronti a fare le valigie: come confermato a Calciomercato.it, il giovanissimo Comotto è stato promesso allo Spezia. Il giocatore è pronto a trasferirsi in Liguria: il Milan – come fatto con Camarda al Lecce – incentiverà il suo utilizzo.

Futuro tutto da scrivere, invece, per Yunus Musah. Dopo il mancato trasferimento al Napoli, non è arrivata la tanto attesa proposta da 25 milioni di euro dalla Premier League. In Inghilterra (piace al Fulham) può finire anche Samu Chukwueze. Per quanto Noah Okafor, ci sono stati dei contatti importanti con il Bologna, ma l’idea di cederlo in prestito con diritto di riscatto (per 12-13 milioni) non convince i rossoneri, soprattutto dopo la doppietta al Liverpool.

Capitolo a parte merita Alvaro Morata, che ha detto sì al Como. Il Milan ha dato il suo ok al trasferimento da Fabregas, ma il Galatasaray non lo ha ancora liberato. Sono previsti altri contatti tra le parti per sbloccare la situazione.