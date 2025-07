Addio Milan ufficiale, Massara lo porta a Roma

Le ultime sul mercato giallorosso: il club capitolino potrebbe accogliere il giocatore, che il ds aveva portato in rossonero

Poche ore fa abbiamo assistito ad un vero e proprio intreccio di mercato sull’asse Milano-Roma. Con il passaggio, a sorpresa di Emerson Royal al Flamengo, i brasiliani hanno potuto dare il via libera a Wesley per lo sbarco nella Capitale.

Il trasferimento dell’ex Tottenham in rossonero, per poco più di nove milioni di euro, dunque, ha fatto esultare proprio tutti: dai brasiliani ai tifosi di Milan e Roma. Il calciomercato dei due club italiani, però, potrebbe tornare ad intrecciarsi presto ancora una volta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Frederic Massara starebbe, infatti, pensando di tesserare Devis Vasquez.

Il portiere colombiano, reduce da una buona stagione con la maglia dell’Empoli, era tornato a Milanello, dove ha iniziato ad allenarsi con il Milan Futuro di Massimo Oddo. Dopo qualche giorno, però, è arrivata la rescissione del contratto. Stasera, così, la notizia relativa all’interessamento da parte di colui che aveva deciso di portarlo in Italia, al Diavolo.

Vasquez in giallorosso, ricoprirebbe, chiaramente, il ruolo di secondo portiere, alle spalle di Mile Svilar. Sulle tracce dell’estremo difensore, che durante il calciomercato di gennaio era stato cercato dal Palermo, ci sarebbero ben tre squadre.

Dal Milan alla Roma, Vasquez dopo Saelemaekers

Devis Vasquez sarebbe dunque l’ennesimo calciatore che dopo aver giocato col Milan passerebbe alla Roma. La scorsa estate era toccato ad Alexis Saelemaekers.

Il calciatore belga era arrivato nella Capitale attraverso uno scambio di prestiti con Tammy Abraham. Uno scambio che ha giovato ad entrambe le squadre: il Milan, però, non ha voluto acquistare l’inglese per via, soprattutto, dell’importante stipendio. I giallorossi hanno provato ugualmente a tenersi Saelemaekers, ma senza successo. Il blitz a Casa Milan dell’ex ds della Roma, Ghisolfi, non bastò per trovare l’intesa con i rossoneri, che valutarono il belga più di 25 milioni di euro.

L’idea di inserire pedine come Baldanzi e Cristante (ex Milan) non servì a convincere il Milan, che ha così riabbracciato AlexisSaelemaekers, che fin dalla prima amichevole è diventato una pedina importante dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Sia contro l’Arsenal che con il Liverpool, il belga ha giocato dal primo minuto. Tammy Abraham, invece, è stato invitato a fare le valigie e in poco tempo, Massara è riuscito a venderlo in Turchia, al Besiktas.