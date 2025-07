La Juve aggira la clausola: la risposta ha già chiuso i giochi

La risposta non si è fatta attendere e sposta decisamente gli equilibri della trattativa a sfavore dei bianconeri

Impegnata a sbloccare le tante cessioni dalle quali provare ad incamerare un discreto tesoretto, la Juventus sta valutando con attenzione anche le prossime mosse in entrata. Un discorso – quest’ultimo – che coinvolge non solo le corsie esterne e il reparto offensivo ma anche il centrocampo e la difesa.

Discorsi tutt’altro che banali per approfondire i quali, come detto, Comolli non può fare a meno di imprimere l’accelerata decisiva alle diverse operazioni in cantiere. A quel punto, come in un ipotetico gioco delle coppie, l’area tecnica bianconera sferrerà l’assalto convinto agli obiettivi cerchiati in rosso nei propri dossier. Per certi aspetti il reparto che rappresenta una sorta di eccezione a questo discorso è la difesa.

Falcidiata da numerosi e importanti infortuni nella scorsa stagione – il KO di Bremer su tutti, senza trascurare quello di Cabal – la ‘Vecchia Signora’ vuole regalare a Tudor un altro difensore centrale di sicuro affidamento. Memorizzate le esose richieste del Marsiglia per Balerdi, i bianconeri stanno valutando altri obiettivi. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna – dunque – non sorprende più di tanto.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: un nuovo difensore nel mirino di Comolli, i dettagli

Secondo quanto riferito da Diario de Navarra, la Juventus nei giorni scorsi avrebbe formulato una proposta verbale da 15 milioni di euro per Enzo Boyomo, difensore centrale in forza all’Osasuna reduce da una stagione molto positiva. Andando oltre i primi sondaggi esplorativi – dunque – i bianconeri avrebbero provato a far saltare il banco per capire la fattibilità dell’operazione.

Secca la risposta dei Los Rojillos che, forti della clausola rescissoria dal valore di 25 milioni di euro inserita nel contratto del camerunense, hanno rispedito al mittente l’approccio concreto della ‘Vecchia Signora’. Quello di Boyomo è comunque un profilo che continua a stuzzicare e non poco anche altri club in giro per l’Europa. Ben strutturato fisicamente e con una spiccata propensione all’anticipo, dotato di un ottimo senso della posizione, il classe 2001 aveva già calamitato l’interesse del Como di Cesc Fabregas che, sempre secondo la fonte sopra citata, nella sessione invernale di calciomercato sarebbe arrivato a mettere sul piatto 12 milioni di euro.

Chiaramente analoga la risposta dell’Osasuna, tutt’altro che disposto a privarsi di un suo punto di riferimento nel bel mezzo della stagione. Le prestazioni solide e concrete fornite da Boyomo negli ultimi mesi – se da un lato hanno attivato gli addetti ai lavori soprattutto in Premier League e in Serie A – dall’altra hanno cementato la volontà dell’Osasuna di continuare a puntare forte sul suo difensore. “Via solo per la clausola”: questa la risposta indiretta fatta trapelare dagli iberici. Anche la Juventus ha preso nota.