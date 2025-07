Affare bloccato sul più bello: così ritorna alla Juventus

I bianconeri sono direttamente coinvolti dall’effetto domino relativo ad una delle trattative più chiacchierate delle ultime settimane

A caccia di occasioni. Passano le settimane ma il mantra della Juventus almeno in sede di calciomercato non sembrano essere cambiate. Tanti i punti interrogativi di una squadra ancora tutta da costruire e con ancora poche certezze in alcuni settori nevralgici del campo. E così, oltre alla variabile rappresentata dalle corsie esterne (reparto ormai da settimane sotto la lente di ingrandimento di Comolli), impossibile non menzionare i possibili sviluppi per la difesa.

A quest’altezza giova ricordare come le tante cessioni non ancora concretizzate possano far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra. Prove ne siano i riscontri avuti dalla ‘Vecchia Signora’ in merito a Balerdi, pupillo di Tudor e uno dei primissimi nomi sull’agenda bianconera. Al cospetto della richiesta da 30 milioni di euro fatta trapelare dal Marsiglia, però, la Juventus è stata costretta a tirare i remi in barca. Uno scenario analogo a quanto successo sul fronte Hancko, a lungo inseguito dai piemontesi e poi finito all’Atletico Madrid dopo il clamoroso colpo di scena ad un passo dalla firma che avrebbe dovuto legare il difensore slovacco all’Al-Nassr.

Calciomercato Juventus, fari puntati sul difensore: la formula che rimescola le carte in tavola

In tutto questo, c’è lo spiraglio per riannodare i fili del discorso di trattative che, sul punto di tramontare definitivamente, potrebbero ritornare in auge in maniera prepotente? Scenario al quale risulta sostanzialmente difficile chiudere la porta sul fronte Renato Veiga. Di fatto, non è escluso che il portoghese del Chelsea, ritornato ai Blues dopo la fine del prestito che lo legato alla ‘Vecchia Signora’ fino al trenta giugno, rappresenti un’occasione last minute piuttosto intrigante.

Sedotto ma non ancora abbandonato dall’Atletico Madrid, il classe ‘2003 era piuttosto vicino a vestire la maglia degli iberici. Come già anticipato, però, con un vero e proprio colpo di coda i Colchoneros hanno deciso di dare priorità all’innesto di Hancko, pur riservandosi concreti spazi di manovra per Veiga. Ecco perché, secondo quanto riferito da TBR Football, pur continuando a capire la fattibilità dell’operazione con il club madrileno, l’entourage del difensore del Chelsea avrebbe nuovamente aperto la porta a nuove soluzioni.

Tra queste, occhio eventualmente ad una nuova proposta negli ultimi giorni di mercato della Juventus che però, ricordiamolo, sarebbe chiamata a rinegoziare i termini della trattativa con i londinesi. Del resto, l’impatto avuto da Veiga con la realtà bianconera è stato piuttosto positivo, eccezion fatta per qualche svarione difensivo dettato soprattutto dalla tanta intraprendenza, elogiata a più riprese da Tudor. E se il Chelsea dovesse aprire ad un nuovo prestito oneroso con diritto di riscatto a cifre relativamente contenute (nell’ordine dei 25-30 milioni), la telenovela Veiga potrebbe davvero arricchirsi di un nuovo finale, soprattutto se Comolli non fosse riuscito a chiudere per il colpo in difesa da tempo inseguito.