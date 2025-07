Juventus, ecco il sostituto di Douglas Luiz: anche Kelly nell’operazione

Rottura totale con il centrocampista brasiliano: il piano della dirigenza bianconera per il nuovo mediano da regalare a Tudor

Alla Juventus è scoppiata anche la grana Douglas Luiz, con il brasiliano che non si è ancora presentato nel ritiro della Continassa iniziato giovedì mattina in vista della prossima stagione.

I rapporti con il centrocampista erano già tesi e si sono ulteriormente acuiti dopo il mancato ritorno sotto la Mole dell’ex Aston Villa. Douglas Luiz sarà sanzionato con un provvedimento disciplinare e una multa salata, oltre a rischiare di finire ai margini del gruppo di Tudor durante gli allenamenti.

Il nazionale verdeoro era già in uscita dalla Juve e il suo comportamento ha accelerato ulteriormente le manovre della dirigenza bianconera per trovargli una sistemazione. Douglas Luiz ha deluso anche sotto la gestione Tudor dopo l’avvicendamento in panchina con Thiago Motta, trovando poco spazio e senza mai convincere durante la sua prima e molto probabilmente ultima stagione a Torino.

Calciomercato Juventus, obiettivo André a centrocampo: la strategia di Comolli

Douglas Luiz continua ad avere comunque estimatori in Premier League, con il 27enne brasiliano che preme per il ritorno nel campionato inglese dopo il divorzio un anno fa dall’Aston Villa. La Juventus vorrebbe incassare 35-40 milioni di euro per non registrare una minusvalenza, ma nessuno al momento si è avvicinato alle richieste della ‘Vecchia Signora’.

Douglas Luiz inevitabilmente frena anche il mercato in entrata dei bianconeri, che devono monetizzare prima di regalare dei nuovi tasselli a Tudor. In mediana, sempre Inghilterra, la Juve ha messo gli occhi sul connazionale André Trindade, informandosi sulla situazione del giocatore e sul prezzo attraverso alcuni intermediari. Il classe 2001 ex Fluminense è un perno del Wolverhampton e ha un contratto ancora lungo fino al 2029, perciò il sodalizio inglese valuterebbe 45-50 milioni il cartellino del centrocampista.

Valutazione fuori portata per la Juve e che il Dg Comolli potrebbe cercare di abbassare attraverso l’inserimento nella trattativa dello stesso Douglas Luiz o di Kelly. La ‘Vecchia Signora’ è pronta ad ascoltare eventuali offerte anche per il difensore, valutato circa 20 milioni di euro.