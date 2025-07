Juventus, rottura totale con Douglas Luiz: provvedimento disciplinare e addio sempre più vicino | CM.IT

Il centrocampista brasiliano non si presenta per l’inizio del ritiro: pugno duro della società bianconera

Scoppia anche la grana Douglas Luiz alla Juventus, che si è radunata questa mattina per iniziare il ritiro in vista della nuova stagione.

Il centrocampista brasiliano non si è presentato alla Continassa per rispondere alla convocazione di Tudor: assenza ingiustificata come raccolto da Calciomercato.it e che porterà a un provvedimento disciplinare nei confronti dell’ex Aston Villa. Douglas Luiz è stato l’unico a non presentarsi oggi al centro sportivo bianconero e la società è pronta a sanzionare il giocatore con una multa e con la possibilità che finisca ai margini del gruppo una volta tornato a Torino.

Calciomercato Juve, Douglas Luiz non si presenta al ritiro: la situazione sul futuro

Pugno duro quindi della Juve nei confronti di Douglas Luiz, che resta sul mercato e un esubero di lusso nella rosa di Igor Tudor. Il brasiliano non rientra nei piani del tecnico e della dirigenza, che sta cercando una soluzione in uscita per monetizzare e liberarsi anche del gravoso ingaggio del 27enne centrocampista.

🚨 #Juventus – #DouglasLuiz assente ingiustificato per l’inizio del ritiro: il club prenderà provvedimenti disciplinari per il brasiliano. #David e #Conceicao (come concordato con la società) saranno invece alla Continassa rispettivamente domani e nel weekend 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/aGC0RyJLmF — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 24, 2025

L’assenza ingiustificata al primo giorno di ritiro non fa altro che accelerare il processo per l’addio dell’ex Aston Villa, che oltre ad avere estimatori in Premier League (Nottingham Forest su tutte) ha ricevuto dei sondaggi anche dall’Arabia Saudita. Al contrario di Douglas Luiz, Dusan Vlahovic si è invece regolarmente presentato agli ordini di Tudor. Anche il serbo è un esubero di lusso alla Continassa, ma nonostante il braccio di ferro con il club si allenerà insieme al resto della squadra nei prossimi giorni in attesa che venga sciolto il rebus sul suo futuro.

Oltre a Douglas Luiz non c’erano oggi al raduno anche Jonathan David e Conceicao, come concordato però con la società. Il nuovo acquisto canadese a causa di alcune pratiche burocratiche raggiungerà domani la Continassa, mentre il portoghese usufruirà di qualche giorno in più di riposo e sarà nel weekend a Torino dopo la firma sul contratto di martedì per la permanenza a titolo definitivo alla Juventus.