Juventus e Roma mettono nel mirino Balerdi: la richiesta del Marsiglia | CM.IT

Si muove anche il calciomercato dei giocatori, oltre a quello degli allenatori, in vista della prossima stagione

Sono momenti frenetici per quanto riguarda le panchine della squadre della Serie A in vista della stagione 2025/2026. Alcune caselle devono essere ancora coperte, ma il domino si va completando.

L’Inter ha, ormai, scelto Cristian Chivu che ha portato alla salvezza il Parma e si attende solo l’ufficialità. Alla Juventus si va sempre di più verso la conferma di Igor Tudor, forse anche per mancanze di alternative, mentre la Roma giovedì ha comunicato l’ingaggio di Gian Piero Gasperini, trattativa che vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane.

All’Atalanta è finito Ivan Juric, tornato in Serie A dopo la retrocessione in Championship col Southampton e la disastrosa parentesi capitolina prima dell’avvento di Claudio Ranieri. A Torino è stato ufficializzato Marco Baroni, ex della Lazio dove è tornato Maurizio Sarri. Dunque, adesso ci si può concentrare anche sui calciatori per rinforzare le rose.

In particolare, Juve e Roma sono a caccia di difensori centrali per rinforzare il reparto: tra le fila dei bianconeri, dopo il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan e aver saluto Renato Veiga, tornato al Chelsea per fine prestito, è da monitorare la situazione Federico Gatti. La sua permanenza è in dubbio, con Napoli e Aston Villa che si sono messe sulle sue tracce.

Nella Capitale, invece, Gasp ha bisogno di calciatori che possano adattarsi alla sua difesa a tre e le due società hanno messo gli occhi su un obiettivo comune, non di facile realizzazione per entrambe.

Juventus e Roma su Balerdi: ecco quanto chiede il Marsiglia

Il nome è quello di Leonardo Balerdi, 26enne giocatore dell’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che Tudor ha già avuto alle sue dipendenze nella stagione 2022/2023. Argentino di chiare origini italiane, è in possesso anche del passaporto del nostro paese, l’ex Borussia Dortmund non è un nome nuovo per quanto riguarda il calciomercato delle squadre del Belpaese.

Già in passato accostato a club di Serie A, il suo nome è tornato in auge in questi giorni con, appunto, Juve e Roma sono segnalate sulle sue tracce. Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’interessamento è reale, anche se non sono le sole ad avere chiesto informazioni. E la società francese, che ha Mehdi Benatia come direttore sportivo, ha già messo in chiaro le cose, valutando il cartellino di Balerdi 30 milioni di euro. Una cifra certamente importante, ma i centrali di buon livello latitano e, dunque, chi ce l’ha in casa punta a tenerseli stretti. Forte anche, in questo caso, di un contratto in essere valido fino al 30 giugno 2028.

Nella stessa scuderia di Balerdi è presente anche un centrocampista che conosciamo bene come Enzo Barrenechea, ceduto l’estate scorsa dalla Juventus all’Aston Villa nell’ambito dell’operazione Douglas Luiz. Passato in prestito al Valencia, ha dimostrato tutto il suo valore e club di Serie A, non ancora identificate, hanno mostrato interesse. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati su entrambi i fronti.