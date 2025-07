Milan, l’ultimatum di Tare: “Non andremo oltre”

Mercato rossonero, il club a caccia di rinforzi, ma il direttore sportivo milanista parla chiaro

La tournee asiatica del Milan sta dando buoni segnali in casa rossonera, ma Massimiliano Allegri attende ancora rinforzi sul mercato. Servono almeno un centrocampista, un esterno destro di difesa e un attaccante.

Igli Tare è al lavoro per regalare al tecnico toscano i giusti rinforzi e in mediana il primo nome porta ad Ardon Jashari. Lo svizzero è il grande obiettivo di mercato del Milan, ma i rossoneri devono fare i conti con la resistenza del Bruges. Il centrocampista ha già fatto capire la propria volontà di trasferirsi in rossonero, ma il club belga non molla la presa. A tal proposito Igli Tare ha parlato di quella che è la trattativa in corso.

Milan-Jashari, Tare: “Offerta importante, non andremo oltre”

“Abbiamo fatto un’offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore” sottolinea il direttore sportivo rossonero ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Siamo in buoni rapporti con il Bruges e abbiamo fatto una ulteriore offerta per Jashari, una offerta che riteniamo molto importante e adeguata al valore del giocatore. Non siamo intenzionati ad andare oltre”. Parole chiare quelle del dirigente milanista, l’uomo che più di tutti vuole portare lo svizzero in rossonero. Ogni trattativa però ha un limite e il Milan sembra averlo raggiunto con l’ultima offerta. La proposta milanista, sottolinea la ‘Rosea’, è da 32,5 milioni di euro più 2 di bonus, considerata adeguata perché superiore – per la parte fissa – all’accordo con cui il Milan tre anni fa prese Charles De Ketelaere. Vi avevamo parlato di una possibile svolta e il Milan avrebbe ritoccato questa proposta, alzando di almeno un milione di euro la parte fissa. Staremo a vedere se il club belga, che non ha convocato Jashari per la gara d’esordio di campionato contro il Genk, accetterà la proposta.

In caso contrario il Milan dovrà studiare alcune alternative. Per la mediana continua a piacere anche Javi Guerra del Valencia, ma anche il nome di Chukwuemeka, da tempo nei radar, non è mai stato depennato dal taccuino rossonero.