Milan, Jashari in salita: l’alternativa dal Chelsea per 20mln

Il Milan continua a faticare a sbloccare l’affare Jashari visto il muro eretto dal Club Brugge ed in tal senso emerge il piano B. Arriva direttamente dal Chelsea e l’operazione ha dei costi che si aggirano intorno ai 20 milioni di euro.

Il grande obiettivo in mezzo al campo che sta inseguendo Igli Tare è da tempo Ardon Jashari, talento purissimo in forza al Club Brugge e già ampiamente nel giro della Nazionale svizzera. La strada, però, è a dir poco in salita, dal momento che la società belga ha alzato un muro, rispedendo al mittente praticamente ogni proposta fatta dal Milan fino a questo momento. I belgi, infatti, vogliono 40 milioni di euro, cifra a cui i rossoneri fin qui non riescono ad arrivare. Ovviamente questo sta bloccando tutto, dal momento che in casa rossonera continua a mancare un erede di Reijnders.

Nella giornata di oggi è emerso il nome dell’americano Tyler Adams, centrocampista molto forte attualmente di proprietà degli inglesi del Bournemouth. In questo caso, però, la strada non è ancora calda dal momento che la dirigenza sta studiando come muoversi in misura preventiva viste le difficoltà per Jashari. In tal senso, in queste ore è emerso un nuovo profilo che arriva direttamente dal Chelsea e che può essere perfetto per quelle che sono le esigenze di Massimiliano Allegri. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Milan, occhi sul centrocampista del Chelsea: costa 20 milioni di euro

Serve un calciatore che sappia abbinare, come si suole dire, quantità e qualità per cambiare radicalmente la faccia del centrocampo dopo gli innesti di Samuele Ricci e di Luka Modric. In tal senso, arrivano degli importanti aggiornamenti. Stando a quanto raccontato da SpazioMilan, infatti, nei radar del Milan ci sarebbe anche il nome di Carney Chukwuemeka, talento di alto profilo che arriva direttamente dal Chelsea e che ha dei colpi di primo piano e che hanno spinto i Blues a spendere 18 milioni per lui tre anni fa.

Negli ultimi sei mesi è stato in prestito al Borussia Dortmund, ma le cose non sono andate particolarmente bene. Per questo non è stato riscattato ed è tornato al Chelsea. In tal senso, a quanto si legge si tratta di una occasione da cogliere verso la fine di questo calciomercato, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

Chukwuemeka è un classe 2003 e, nel primo anno di prestito, potrebbe essere studiato da Allegri e da tutto il Milan prima di fare poi un investimento comunque molto importante. Si attendono sviluppi da questo punto di vista.