DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 14 luglio LIVE

Tutti gli affari, in Italia e non solo, in tempo reale: le principali mosse delle grandi squadre

Napoli, Inter, Juventus, Milan, Roma e tutte le altre squadre di Serie A al centro del grande valzer del calciomercato. Come ogni giorno, su Calciomercato.it tutti gli ultimi aggiornamenti sulle trattative.

Sono i giorni in cui il Napoli chiude per il doppio colpo Noa Lang e Sam Beukema, che nelle prossime ore svolgeranno le visite mediche per aggregarsi subito in gruppo a Castelvolturno. Gli azzurri attendono poi di formalizzare la cessione di Osimhen al Galatasaray. Juve sempre alle prese con Vlahovic e Kolo Muani mentre il Milan attende Modric in città e spera di chiudere la telenovela Jashari. Tutte le notizie di oggi lunedì 14 luglio 2025.

13:04 CM.IT | Juventus, Kolo Muani proposto all'Inter: contatti decisivi La Juventus, oltre a Conceicao, stringe i tempi anche per la permanenza di Kolo Muani. L’attaccante francese di recente è stato proposto anche all’Inter.

11:40 VIDEO CM.IT | Milan, lo sbarco a Malpensa di Modric Luka Modric è arrivato a Milano: lo sbarco a Malpensa del nuovo centrocampista del Milan. “Sono molto felice e mi aspettano grandi sfide, avrò tempo di parlare di tutto il resto“, le prime parole del croato. Adesso la classica trafila delle visite mediche per l’ormai ex Real Madrid. 🎥🔴⚫️ #Milan – Le prime immagini di Luka #Modric a Milano 🇭🇷@calciomercatoit pic.twitter.com/NTa4Ms0bVq — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 14, 2025

10:51 Terry benedice Modric: "Ottimo colpo per il Milan" In attesa dell’arrivo di Modric a Milano, spunta John Terry a Malpensa: “È un giocatore fantastico, uno dei migliori al mondo. È anche una grande persona, oltre che uno dei migliori giocatori in circolazione. È un ottimo colpo per il Milan – le parole dell’ex difensore inglese sul croato – Porterà grande esperienza, è un grande nome che arriva in un grande club, il mio preferito in Italia”.

10:31 Napoli, Osimhen assente al raduno Osimhen non è presente al Castel Volturno per il primo raduno del Napoli: prosegue a oltranza la trattativa con il Galatasaray.

10:05 Galatasaray-Osimhen, nuova giornata di contatti Oggi sarà una nuova puntata della telenovela Osimhen, con nuovi contatti con il Napoli per provare a trovare la quadra sul metodo di pagamento dei 75 milioni di euro da parte del Galatasaray.

09:30 Inter, il Barcellona valuta Nkunku Tra i nomi accostati all’Inter c’è anche Nkunku, possibile opzione soprattutto a fine mercato. Secondo ‘Sport’, il francese è una delle alternative del Barcellona agli obiettivi principali Luis Diaz e Rashford.

08:56 Calhanoglu difficile, il Galatasaray punta Gundogan Viste le difficoltà per arrivare a Calhanoglu, il Galatasaray può stringere per Gundogan.