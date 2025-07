Inter, De Winter piace ma nessun accordo: piste estere molto concrete | CM.IT

La Juventus ha diritto a una percentuale sulla rivendita del difensore belga nel mirino dei nerazzurri

Secondo il belga ‘Nieuwsblad’, l’Inter è vicina a un accordo con Koni De Winter, difensore del Genoa con un passato alla Juventus.

Come raccolto da Calciomercato.it, il centrale belga piace sì molto ai nerazzurri, tuttavia al momento non si registrano intese contrattuali.

Va detto, però, che difficoltà in tal senso non verrebbero trovate dal club di Oaktree, considerato che il classe 2002 ha uno stipendio netto di circa 400mila euro. L’Inter deve fare uno/due difensori. con priorità al centrale, ma senza uscite non può muoversi.

L’Inter riflette su Acerbi, dal quale potrebbe dividersi tramite il pagamento di una penale presente nel contratto in scadenza nel 2026. La priorità in entrata rimane però Leoni, chiesto a gran voce da Chivu anche se per il 18enne la richiesta del Parma tocca quota 40 milioni.

De Winter, il Genoa lo valuta 25 milioni ma con l’Inter i rapporti sono ottimi: spinta dall’estero

Per De Winter, invece, la valutazione del Genoa è sui 25 milioni di euro, con il 20% che andrebbe nelle casse della Juventus.

Con l’Inter i rapporti sono eccellenti, a breve dovrebbe chiudersi per il prestito di Valentin Carboni, per cui Ausilio e soci potrebbe strappare condizioni favorevoli tra formula e bonus.

Stando a quanto appreso ulteriormente da CM.IT, per De Winter va tenuta in forte considerazione l’ipotesi estero: ci sono più club che spingono per il 23enne affermatosi al Genoa dopo un fruttuoso percorso nelle giovanili bianconere.