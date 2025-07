DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 7 luglio LIVE

Inizia una nuova settimana di trattative e affari, segui con noi tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale

Il calciomercato entra nel vivo, ci aspetta un’altra giornata all’insegna di news e rumours. Su Calciomercato.it, tutte le ultime notizie su Napoli, Inter, Juventus, Roma, Milan e tutte le altre, in Italia e all’estero.

Il Diavolo è alla ricerca di un attaccante, al Milan piace Vlahovic, seguito anche dagli arabi dell’Al Hilal. Nel frattempo, la Juventus, dopo il colpo David, insiste per Sancho e va a caccia anche di un centrocampista. L’Inter, oltre agli affari in entrata, deve valutare anche possibili uscite importanti: ci sono sirene estere per Dumfries.